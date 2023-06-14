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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຂ່າວຫລ້າສຸດຈາກຢູເຄຣນ: ເນໂຕ ກ່າວວ່າ ການຊ່ວຍເຫລືອ ​ຂອງຕາເວັນຕົກ ແກ່ຢູ່ເຄຣນ ກຳລັງ​ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ

  • ວີໂອເອ
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ພົບປະກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈັນ ສະໂຕນເຕັນເບີກ ທີ່່ີທຳນຽບຂາວ ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2023.

ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈັນ ສະໂຕນເ​ຕັນເບີກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກອງທັບພັນທະມິດ​ປະ​ເທດຕາເວັນຕົກສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຣັດເຊຍ “ບັດນີ້ ກຳລັງສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ໃນສະໜາມລົບ” ​ໃນການເລີ້ມບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນຂອງກິຢິບ.

“ການສູ້ລົບໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ແລະຢູເຄຣນກຳລັງທຳຄວາມຄືບໜ້າ ທຳຄວາມກ້າວໜ້າ” ທີ່ທ່ານສະໂຕນເ​ຕັນເບີກໄດ້ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ພົບປະກັບ ປະທານາທິ ບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.

“ມັນຍັງເປັນ​ການ​ໄວຢູ່ ແຕ່ອັນທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ກໍຄື ດິນແດນຫລາຍບ່ອນ ທີ່ຢູເຄຣນສາ​ມາດ​ປົ​ປ່ອຍ ຄວາມເຂັ້ມ​ແຂງທີ່ເຂົາເຈົ້າ​ຈະມີຢູ່ໂຕະເຈລະຈາ” ທີີ່ທ່ານສະໂຕເຕັນເບີກ ໄດ້ກ່າວ “ແລະຍັງເຫັນວ່າມັນຈະແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຢູ່ໃນຂັ້ນໃດນຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ຊະ ນະສົງຄາມ ໃນການຮຸກຮານຢູ່ສະໜາມລົບ.”

ທ່ານໄບເດັນ ເຫັນພ້ອມວ່າການສືບຕໍ່​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນຂອງເນໂຕ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ກຳລັງສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ​ໂດຍກ່າວວ່າ “ບັນດາພັນທະມິດເນໂຕ ບໍ່ເຄີຍມີຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີແບບນີ້ມາກ່ອນ ແລະພວກເຮົາທັງສອງ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໜ່ວງມທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າເກີດຂຶ້ນ ແລະແຕ່ນັ້ນມາ ດີຫລາຍ. ປູຕິນ ກຳລັງເຮັດຄວາມຜິດພາດ.”

ທ່ານສະໂຕນເຕັນເບີກ ໄດ້ສະເໜີການຊັ່ງຊາຂອງທ່ານ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ເກືອບ 16 ເດືອນ ທີ່ຣັດເຊຍ​ໄດ້ໂຈມຕີຢູເຄຣນ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານຕ້ອງສຳນຶກວ່າ ການຮຸກຮານ​ ຢ່າງ​ໂຫດ​ຮ້າຍທາລຸນຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ເຄຣນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ຢູເຄຣນ ແຕ່ຍັງຕໍ່ ​ຈຸດໃຈ ກາງຄຸນຄ່າພວກເຮົາ ແລະຕໍ່​ຜູ້ຄົນທີ່ເສລີ ຢູ່ໃນທຸກແຫ່ງ” ທີີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ. ແລະເພາະສະນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ຕ້ອງບໍ່ຊະນະສົງຄາມນີ້ ເພາະວ່າຈະບໍ່ປັນພຽງແຕ່ໂສກນາດຕະກຳສຳ​ລັບຊາວຢູເຄຣນ ແຕ່ຍັງ​ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກ ເປັນອັນຕະລາຍ​ເພີ້ມ.”

“ມັນຈະສົ່ງສານໄປຫາບັນດາຜູ້ນຳ​ຜະເດັດການຢູ່ທົ່ວໂລກ ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນຢູ່ຈີນ ທີ່ວ່່າເວລາເຂົາເຈົ້າໃຊ້ກຳລັງທະຫານ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ການ.” ແລະພວກເຮົາເວລານັ້ນ ຈະຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຫຼໍ່​ແຫຼມຫລາຍຂຶ້ນ. ເພາະ ສະນັ້ນ ມັນຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດທາງ​ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາເພື່ອ​ໃຫ້​ການສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ.”

ຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຕົນໄດ້ຍຶດເອົາເຈັດໝູ່ບ້ານຄືນມາ ນັບແຕ່ໄດ້ເລີ້ມທຳການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຕ້ອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ​ທີ່ແນໃສ່​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ເອົາບັນດາເຂດ ທີ່​ຢຶດ​ຄອງໂດຍກຳລັງຣັດເຊຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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