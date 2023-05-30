ການປິ່ນປົວພະຍາດ ຢູ່ໂຮງໝໍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ຕັ້ງຢູ່ຂ້າງວັດພະແກ້ວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນໂຮງໝໍຫລວງແຫ່ງທຳອິດທີ່ເກົ່າແກ່ພຽງແຫ່ງດຽວສ້າງຂຶ້ນມາໃນສະໄໝຝຣັ່ງປົກຄອງລາວ ແລະເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສຳລັບຊາວນະຄອນວຽງຈັນ ມາເປັນເວລາກວ່າເຈັດທົດສະວັດແລ້ວ. ບັດນີ້ໄດ້ຮັບການບູລະນະດັດແປງ ແລະເປີດບໍລິການຄືນໃໝ່ຫລັງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19. ນາງພອນມະນີ ຫລວງໂຄດ ຊາວນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ກຳລັງນັ່ງເຝົ້າແມ່ ຢູ່ທີ່ສູນການແພດ ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ເຂດຮ້ອນ ສາຂາ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດມະໂຫສົດ ໄດ້ກ່າວເຖິງການບໍລິການ ສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ນາງພອນມະນີ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ມີຢູ່ປະມານ 400 ກວ່າຫ້ອງ ມີລາຄາຖືກຂຶ້ນໄປເຖິງລາຄາແພງ. ແມ່ຂອງນາງນອນຢູ່ຫ້ອງມີສອງຕຽງ ລາຄາມື້ນຶ່ງສາມແສນກີບ ບໍລິການດີ ສະອາດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ ເງິນສົດ ເພາະຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບປະກັນໄພສຸຂະພາບ. ລາຄາຫ້ອງນອນນຶ່ງສຳລັບສ່ວນໂຕ ມີລາຄາແພງຫລາຍແສນກີບຕໍ່ມື້ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີການເສີບອາຫານ ຕ້ອງໄດ້ຊື້ອາຫານຢູ່ທາງນອກແລ້ວນຳເອົາເຂົ້າມາກິນເອງ.
ສຳລັບຜູ້ບໍ່ມີເງິນຫລາຍຕ້ອງໄດ້ນອນໂຮມກັນຢູ່ຫ້ອງໃຫຍ່ຫ້ອງດຽວກັນ. ປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນມີໂຮງໝໍເອກກະຊົນເພີ້ມ ເຊັ່ນວ່າໂຮງໝໍໄທ ແລະໂຮງໝໍຫວຽດນາມ ທີ່ີມາເປີດບໍລິການ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ປັດຈຸບັນນີ້ ຊາວລາວຜູ້ມີເງິນຍັງພາກັນຂ້າມນໍ້າຂອງໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໜອງຄາຍ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ ໃນປະເທດໄທ ເພາະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫລາຍກວ່າ.