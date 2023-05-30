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ລາວ

ການປິ່ນປົວພະຍາດ ຢູ່ໂຮງໝໍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • ກິ່ງ​ສະຫວັນ ປະ​ຖັມມະ​ວົງ
ສູນການແພດ ພະຍາດຊືມເຊື້ອ ເຂດຮ້ອນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ຕັ້ງຢູ່ຂ້າງວັດພະແກ້ວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນໂຮງໝໍຫລວງແຫ່ງທຳອິດທີ່ເກົ່າແກ່​ພຽງແຫ່ງດຽວສ້າງຂຶ້ນມາໃນສະໄໝຝ​ຣັ່ງປົກຄອງລາວ ແລະເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສຳ​ລັບຊາວນະຄອນວຽງຈັນ ມາເປັນເວລາກວ່າເຈັດທົດສະວັດ​ແລ້ວ. ບັດນີ້ໄດ້ຮັບ​ການບູລະນະດັດແປງ ແລະເປີດບໍລິການຄືນໃໝ່ຫລັງຈາກການລະບາດ​ຂອງໂຄວິດ-19. ນາງພອນມະນີ ຫລວງໂຄດ ຊາວນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ກຳລັງນັ່ງເຝົ້າແມ່ ຢູ່ທີ່ສູນການແພດ ພະຍາດ​ຊຶມເຊື້ອ ເຂດຮ້ອນ ສາຂາ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດມະໂຫສົດ ໄດ້ກ່າວເຖິງການບໍລິການ ສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:

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ເຊີນຟັງນາງພອນມະນີ ຫລວງໂຄດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນາງພອນມະນີ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ມີຢູ່ປະມານ 400 ກວ່າຫ້ອງ ມີລາຄາຖືກຂຶ້ນໄປເຖິງລາຄາແພງ. ແມ່ຂອງນາງນອນຢູ່ຫ້ອງມີສອງຕຽງ ລາຄາມື້ນຶ່ງສາມແສນກີບ ບໍລິການດີ ສະອາດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ ເງິນສົດ ເພາະຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບປະກັນໄພສຸຂະພາບ. ລາຄາຫ້ອງນອນນຶ່ງສຳລັບສ່ວນໂຕ ມີລາຄາແພງຫລາຍແສນກີບຕໍ່ມື້ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີການເສີບອາຫານ ຕ້ອງໄດ້ຊື້ອາຫານຢູ່ທາງນອກແລ້ວນຳເອົາເຂົ້າມາກິນເອງ.

ສຳລັບຜູ້ບໍ່ມີເງິນຫລາຍຕ້ອງໄດ້ນອນໂຮມກັນຢູ່ຫ້ອງໃຫຍ່ຫ້ອງດຽວກັນ. ປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນມີໂຮງໝໍເອກກະຊົນເພີ້ມ ເຊັ່ນວ່າໂຮງໝໍໄທ ແລະໂຮງໝໍຫວຽດນາມ ທີ່ີມາເປີດບໍລິການ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ປັດຈຸບັນນີ້ ຊາວລາວຜູ້ມີເງິນຍັງພາກັນຂ້າມນໍ້າຂອງໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໜອງຄາຍ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ ໃນປະເທດໄທ ເພາະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຫລາຍກວ່າ.

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