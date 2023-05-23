ປັດຈຸບັນນີ້ ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະລາຄາເງິນກີບລາວ ກໍາລັງຕົກຕ່ຳທີ່ສຸດ ເວລາແລກປ່ຽນກັບເງິນຢວນຈີນ ແລະເງິນບາດໄທ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບການປະຍັດໃນການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ດັ່ງທີ່ນາງທອງດີ ສີຣັດຕະນະກຸນ ຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບການຂອງລາຄາເງິນກີບສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ນາງທອງດີ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ຄົນລາວຕ້ອງໄດ້ພາກັນປະຢັດການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ
ຍ້ອນຄວາມຝືດເຄືອງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີລາຍໄດ້ ແລະບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ຄຸ້ມຄູວຽງຂ້າງຕະຫລາດເຊົ້າ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ກາຍມາເປັນສູນການຄ້າຈີນ. ມີຕຶກຮ້ານຄ້າ ບ່ອນຊື້ຂາຍ ໂດຍສະເພາະ ເປັນໂຮງ ແຮມບ່ອນພັກເຊົາ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ພາກັນໄປພັກ ຢູ່ໂຮງແຮມອື່ນໆນອກຈາກເປັນບ່ອນທຸລະກິດຂອງຊາວຈີນເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ຊາວຈີນໄດ້ພາກັນແຈກຢາຍກັນຢູ່ບໍ່ເປັນຈຸດດຽວກັນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.