ການປູກຊາ ແລະເກັບຊາຂາຍ ມີຢູ່ໃນແຂວງພົງສາລີ ສປປ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອສຸດ ຕິດກັບຊາຍແດນປະເທດຈີນ. ວິຖີຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ແຕ່ກ່ອນຖືວ່າຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ມີການປູກຊາ ແລະເກັບຊາຂາຍທີ່ເປັນປະເພນີພື້ນບ້ານມາເປັນເວລາຍາວນານ. ຂົງເຂດນີ້ຫ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍທຳມະຊາດພູຜາອາກາດເຢັນຕະຫລອດປີ. ບັດນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ຢ່າງສະບາຍແລະໄດ້ເລີ້ມຂະຫຍາຍເປັນບ່ອນເຮັດທຸລະກິດປູກຊາແລະ ເກັບຊາຂາຍ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະໃຫຍ່ ທີ່ນຳລາຍໄດ້ເຂົ້າມາສູ່ຄອບຄົວ.
ນາງແວວ ວັນມະນີ ແມ່ຄ້າປູກຊາ ແລະເກັບຊາຂາຍໃຫ້ແກ່ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະຂາຍຍົກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຊື້ຊາທີ່ນຳຂາຍສົ່ງອອກນອກປະເທດ ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ນ້ຳຊາເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ນິຍົມຢູ່ໃນສັງຄົມຊີວິດຂອງຊາວຢູໂຣບ ບັນດາປະເທດອາຣັບ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະຊາວຈີນເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ການຜະລິດຊາຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຂາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຍັງບໍ່ໃຫຍ່ພໍ ທີ່ຈະຕ້ອງຂະຫຍາຍໂຕ ມີບໍລິສັດລົງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເທົ່າທັນກັບຕະຫລາດໂລກ.