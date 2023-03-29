ຄົນລາວຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຮຽນຈົບແລ້ວໄດ້ພາກັນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກໃນດ້ານຕ່າງໆຢູ່ ສປປ ລາວ. ດຣ. ມານະ
ສຸດທິຈັກ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ສຳເລັດປະລິນຍາເອກດ້ານເສດຖະສາດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຮາວາຍ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄດ້ຕັດສິນໃຈກັບຄືນໄປປະເທດລາວ ໃນປີ 2010 ປັດຈຸບັນນີ້ເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ໂຄງງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຊື່ວ່າ “Intergrow” ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດເອກກະຊົນ ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີໜ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດຈາກຢູໂຣບ ແລະເອເຊຍ ທີ່ມາລົງທຶນໃນລາວ. ດຣ. ມານະ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບການລົງທຶນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ວ່າ:
ດຣ. ມານະ ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ຄູ່ແຂ່ງສິນຄ້າຈີນກໍຄື ຍີ່ປຸ່ນ ຫວຽດນາມ ແລະໄທ. ບໍລິສັດຈີນໄດ້ມາລົງທຶນສ້າງລົດຈັກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີລາຄາຖືກກວ່າບໍລິສັດອື່ນໆ ແຕ່ວ່າຄຸນນະພາບບໍດີ ເພາະສະນັ້ນ ບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ມັກພາກັນຊື້ລົດ ແລະສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ເຮັດຈາກປະເທດໄທແລະຍີ່ປຸ່ນ ເຖິງແມ່ນມີລາຄາແພງກວ່າກໍຕາມ.”