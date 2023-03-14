ການສົ່ງໄມ້ອອກຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ທ່ານບຸນທາ ອຸດາວັນ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ “ຈະເລີນຊັບເຟີນີເຈີສ່ວນບຸກຄົນ” ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນພໍ່ຄ້າສົ່ງໄມ້ທ່ອນທີ່ບໍ່ຫວງຫ້າມອອກຈາກປະເທດລາວ ເຂົ້າມາຂາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າເກັບພາສີເຂົ້າສະຫະລັດ ເພາະວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫລີກເວັ້ນການເກັບພາສີສິນຄ້າຈາກລາວ ຢູ່ໃນສະໄໝອະດີດປະທານາບໍດີ ຈອຣ໌ຈ ດັບເບີນຢູ ບູສ (George W. Bush) ທີ່ໄດ້ລົງນາມເປັນກົດໝາຍ NTR ໃນປີ 2004. ທ່ານບຸນທາ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຊະນິດໄມ້ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສົ່ງເຂົ້າມາຂາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດດັ່ງນີ້:
ທ່ານບຸນທາ ອຸດາວັນ ແມ່ນອະດີດອົບພະຍົບລາວ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຫລັງຈາກສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ້ມເປີດຄວາມສຳພັນທາງການທູດຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະໄດ້ເລີ້ມການຄ້າລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບສະຫະລັດ. ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈກັບເມືອປະເທດລາວ ເພື່ອເຮັດທຸລະກິດສົ່ງໄມ້ອອກນອກປະເທດ ໂດຍສະເພາະເຂົ້າມາສະຫລັດ ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການນຳໄປເຮັດເຄື່ອງດົນຕີ ເຊັ່ນວ່າເຮັດກີຕາ (guitar) ແລະໄວໂອລິນ (Violine) ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ໄມ້ເຫລົ່ານີ້ເອົາໃສ່ຕູ້ຄອນເທນເນີ້ ສາມຕູ້ ປີນຶ່ງສົ່ງສອງ ຫາສາມເທື່ອມາຕົກຢູ່ລັດແມຣີແລນ. ລາຄາສິນຄ້າຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນນະພາບໄມ້ ເຊັ່ນວ່າໄມ້ທຳມະດາ ຫີບນຶ່ງຕົກປະມານ 150 ຫາ 2000 ພັນໂດລາ ສຳລັບໄມ້ພິເສດ ທີ່ເຮັດເຄື່ອງດົນຕີ ຕົກຢູ່ປະມານ 300 ຫາ 500 ພັນໂດລາ.