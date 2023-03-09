ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາເລື້ອງພວກຜູ້ອະວຸໂສ ທີ່ນະຄອນຟິລາແດລເຟຍ ລັດເພັນຊີລເວເນຍ ຮຽນໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຫຼື IPhone ໂດຍຄະນະກຳມະການຂອງອົງການ Lao in the House ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໂທລະສັບມືຖື ຫລື I-Phone ແມ່ນອຸບປະກອນທັນສະໄໝຫລ້າສຸດຂອງສັດຕະວັດ ທີ 21. ບັນດາຜູ້ໃຊ້ສາມາດລົມກັນໄດ້ດ້ວຍຫລາຍວິທີທາງ ເຊັ່ນປາກເວົ້າທຳມະດາ ລົມກັນທາງຮູບພາບ ສົ່ງຮູບພາບໃຫ້ກັນເບິ່ງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃກ້ ແລະໄກ. ໂທລະສັບມືຖືແມ່ນເຄື່ອງມືພິເສດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສາມາດຫຍັບເຂົ້າໃກ້ຫາກັນ ແລະສົ່ງຂ່າວຫາກັນໄດ້ໃນທັນທີ. ປັດຈຸບັນນີ້ມີຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຢູ່ທົ່ວໂລກຫລາຍກວ່າ 1 ພັນ 5 ຮ້ອຍລ້ານໜ່ວຍໃນປີ 2023. ເຖິງແມ່ນວ່າໂທລະສັບ I-phone ທັນສະໄໝນີ້ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຫລາຍໆຢ່າງ ແຕ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ຫລາຍໆຄົນ ຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກໃຊ້ໂທລະສັບດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ທຸກຢ່າງ ໂດຍສະເພາະບັນດາຜູ້ອາວຸໂສ ທີ່ບໍ່ວ່ອງໄວທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີສະໄໝໃໝ່.
ເພາະສະນັ້ນ ອົງການ “Lao in the house” ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງປະຊາຄົມລາວທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໄດ້ເລີ້ມສິດສອນບັນດາຜູ້ອະວຸໂສໃຫ້ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ໂທລະສັບ I-Phone ຫລາຍຂຶ້ນ ແທນທີ່ແຕ່ຮູ້ຈັກ ໃຊ້ໂທໂອ້ລົມກັນແບບທຳມະດາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໃຊ້ໄປບ່ອນອື່ນໆ ເຊັ່ນເບິ່ງເຫັນໜ້າກັນໄດ້ ຫລື face time ສົ່ງຮູບໃຫ້ກັນເບິ່ງ. ຍານາງດາຣາ ສະຕິກລິດ ນາຍຄູສອນ ແລະຄະນະກຳມະການ ອົງການ Lao in the House ຄົນນື່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບໂຄງການສອນການໃຊ້ໂທລະສັບ I-Phone ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້.
ທ່ານພູທອນ ວິໄລວົງ ອາຍຸ 66 ປີ ໄດ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືມາເປັນເວລາຫລາຍປີ ແລະພຽງແຕ່ຮູ້ຈັກໃຊ້ໂທໄປຫາຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະເພື່ອນຝູງໃນເວລາຕ້ອງການ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຊອກໄປເບິ່ງບ່ອນອື່ນໆໄດ້. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບ ແລະຮຽນຮູ້ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງແກ້ວດວງສີ ວິໄລ ກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນບັນດາແມ່ຍິງລາວອາເມຣິກັນ ຫລາຍສິບຄົນທີ່ໄດ້ພາກັນມາອົບຮົມຮ່ຳຮຽນໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີອາສາສະໝັກຄົນໃດ ໄດ້ສະຫລະເວລາມາສິດສອນມາກ່ອນ. ຍານາງແກ້ວດວງສີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈເປັນຢ່າງຍິງ ຊຶ່ງບັດນີ້ສາມາດຮູ້ຈັກໃຊ້ຫລາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງຍານາງ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ເປັນພຽງເຄື່ອງໃຊ້ອີເລັກໂຕຣນິດຊະນິດນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຫລາຍໆຄົນຍັງມີຂອບເຂດຈຳກັດໃນການໃຊ້ ໂດຍສະເພາະບັນດາຜູ້ອະວຸໂສ. ນອກເໜືອໄປກວ່ານັ້ນຍັງມີເຄື່ອງໃຊ້ອີເລັກໂຕຣນິກ ອີກຫລາຍຢ່າງທີ່ຫລາຍໆຄົນຍັງບໍ່ເຂົ້າໄປເຖິງ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮຽນໃຊ້.