ກຸ່ມແກັ່ງອາດຊະຍາກຳຈີນ ມີອິດທິພົນຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢູ່ເບື້ອງຫລັງ ໂດຍບັນດານັກການເມືອງຫລືຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ ແລະອິດທິພົນທາງການເມືອງຂອງປະເທດ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານຣັງສີມັນ ໂຣມ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາໄທ ຖະແຫລງວ່າການທີ່ກຸ່ມແກັ່ງອາດຊະຍາກອນຈີນ ສາມາດສ້າງເຄື່ອຂ່າຍດຳເນີນທຸລະກິດຜິດກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ ໂດຍບັນດານັກການເມືອງ ຫລືຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ ແລະອິດທິພົນທາງການເມືອງຂອງປະເທດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງເປັນສຳຄັນ ຊຶ່ງດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ແກັ່ງອາດຊະຍາກອນຈີນສາມາດຟອກເງິນ ທີ່ໄດ້ຈາກທຸລະກິດຜິດກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍອີກດ້ວຍ ໂດຍບໍ່ວ່າຈະເປັນການຟອກເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າຢາເສບຕິດ ການຄ້າມະນຸດ ການຄ້າຂາຍໜີພາສີແລະການ ທຸດຈະລິດຕ່າງໆກໍຕາມ ລ້ວນແຕ່ສາມາດນຳມາຜ່ານຂະບວນການຟອກເງິນໄດ້ດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ນມາດຳເນີນທຸລະກິດຖືກກົດໝາຍເຊັ່ນ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການບັນເທີງຕ່າງໆຢ່າງຄົບວົງຈອນ ເພື່ອປົກປິດທຸລະກິດທີ່ກົດໝາຍນັ້ນ ຖືເປັນບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນນັບມື້ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດໄທນັ້ນ ແກັ່ງອາດຊະຍາກອນຈີນກໍໄດ້ເຂົ້າມາພົວພັນເຖິງພາຍໃນລັດຖະສະພາໄທແລ້ວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານຣັງສີມັນ ໂຣມ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນກຳລັງເປັນບັນຫາຂອງປະເທດໄທ ຂອງເຮົາແທ້ໆ ແລ້ວມັນກໍເຊື່ອມໂຍງໄປກັບກຸ່ມຢາເສບຕິດ ທີ່ຢູ່ຝັ່ງມຽນມາ ເຊື່ອມໂຍງໄປກັບກຸ່ມຄົນຈີນ ທີີ່ເດີມທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ກໍໄປຫາກິນທີປະເທດອື່ນ ແລ້ວພໍໄປຫາກິນທີ່ປະເທດອື່ນບໍ່ໄດ້ກຳພະຍາຍາມບຸກເຂົ້າມາປະເທດໄທ ກຸ່ມທຶນຈີນບາງກຸ່ມມາຢ້ຽມກໍາມາທິການ Entertainment Complex ຊຶ່ງເປັນກຳມາທິການທີ່ໃຫຍ່ຫລາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຕິດວ່າ ມື້ນີ້ເຮົາເຫັນກຸ່ມທຶນຄົນຈີນເຂົ້າມາກ່ຽວພັນກັບສະພາ ກ່ຽວພັນກັບອຳນາດຂອງປະເທດໄທ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານສຸວິດ ກະມົນວິສິດ ນັກທຸລະກິດສະຖານບັນເທີງ ແລະອະດີດວຸດທິສະມາຊິກໄທ ຖະແຫລງວ່າບ່ອນກາຊິໂນ King Roman ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວນັ້ນ ນອກຈາກຈະເປັນບ່ອນຮອງຮັບນັກຫລິ້ນການພະນັນຈາກຈີນແລ້ວ ກໍຍັງເປັນບ່ອນຮອງຮັບຢາບ້າ ແລະຢາໄອ ທີ່ລັກລອບຂົນມາກັບເຮືອສິນຄ້າໃນແມ່ນ້ຳຂອງອີກດ້ວຍ ໂດຍຢາເສບຕິດດັ່ງກ່າວກໍຈະຖືກຂົນຖ່າຍລົງຈາກເຮືອເພື່ອເກັບໄວ້ທີ່ບ່ອນກາຊິໂນ King Roman ຈຶ່ງຖືວ່າຜູ້ລົງທຶນກໍຄື ທ່ານຈ້າວ ເຫວ່ຍ ນັກທຸລະກິດຈີນນັ້ນ ມີສ່ວນພົວພັນໂດຍກົງກັບການຄ້າຢາເສບຕິດ ທັງຍັງພວພັນກັບແກັ່ງອາດຊະຍາກອນອີກດ້ວຍ ຫາກແຕ່ວ່າ ທ່ານຈ້າວ ເຫວ່ຍ ກໍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະໄດ້ມີການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍໃນ ລາວຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳ ກໍນັບເປັນເຂດທີ່ມີອາດຊະຍາກຳເກີດຂຶ້ນຫລາຍທີ່ສຸດໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາດຊະຍາກຳກ່ຽວກັບການຄ້າຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະງົບໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການກວດກາ ແລະປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ນຳເຂົ້າຍານພາຫານະ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫັ້ນ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 18 ຕຸລາ 2021 ພວກເຮົາໄດ້ແກ້ໄຂລົດທັງໝົດຫັ້ນໄດ້ 1,557 ຄັນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 31.9 ຕື້ ແລະນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາກະໄດ້ສືບຕໍ່ ໃນການແກ້ໄຂລົດ 157 ຄັນ ຢູ່ໃນຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳ ພວກເຮົາກະໄດ້ຮ່ວມກັບປະເທດໄກ້ຄຽງໃນການວາງແຜນວຽກ ແກ້ໄຂການນຳເຂົ້າ ສົ່ງອອກ ແລະການແລກປ່ຽນສິນຄ້າຕ່າງໆ ທັງໝົດໃຫ້ຫັນສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ຕຳຫລວດລາວໄດ້ໄດ້ຈັບອາດຊະຍາກອນຈີນທີ່ກະທຳຄວາມຜິດໃນລາວ ແລະໄດ້ສົ່ງໂຕໄປໃຫ້ຕຳຫລວດຈີນກວ່າ 1,600 ຄົນ ທີ່ສໍ້ໂກງຊາວຈີນ 2,500 ກວ່າກໍລະນີ ຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍເກີນກວ່າ 2,700 ລ້ານຢວນ ສ່ວນການປະສານງານລະຫວ່າງທາງການຕຳຫລວດຈີນ ແລະສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ກໍສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແມ່ຍິງລາວ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດໃນຈີນໄດ້ 270 ກວ່າຄົນໃນຊ່ວງປີ 2020 ຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.
ສ່ວນພົນຕຳຫລວດໂທທິລະພົບ ພູລິເດດ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫລວດ ສອບສວນກາງຂອງໄທ ກໍຖະແຫລງຍອມຮັບວ່າການປາບປາມແກັ່ງອາດຊະຍາກອນຈີນ ສາມາດປະຕິບັດການໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ ເນື່ອງຈາກແກັ່ງອາດຊະຍາກອນຈີນ ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຈຶ່ງສາມາດລົບໜີຈາກການຈັບກຸມຈາກປະເທດນຶ່ງໄປອີກປະເທດນຶ່ງໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ໂດຍຈະເຫັນໄດ້ຈາກປະຕິບັດການຂອງທາງຕຳຫລວດໄທ ທີ່ສາມາດຈັບກຸມໄດ້ສະເພາະຄົນໄທ ທີ່ຮວມກະທຳຜິດກັບແກັ່ງອາດຊະຍາກອນຈີນ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.