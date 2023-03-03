ຍານາງວັນດີ ໄຊຍະສານ ຊາວສວນ ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນປູກຝັງ ແລະລ້ຽງສັດທີ່ບ້ານດົງນາຄຳ ມີເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ 16 ເຮັກຕາ ເປັນຊັບສົມບັດຂອງຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຖ່າຍທອດກັນມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ໃນການເຮັດນາປູກເຂົ້າ ແລະສວນອ້ອຍ. ດິນຕອນນີ້ຕັ້ງຢູ່ຊານເມືອງສະຫວັນນະເຂດ 12 ກິໂລແມັດ ແລະ ເປັນ ທຸລະກິດຄອບຄົວຂະໜາດນ້ອຍ. ຍານາງວັນດີ ມີພະນັກງານຊ່ວຍຢູ່ທັງໝົດ 30 ກວ່າຄົນ ທີ່ເປັນຍາດຕິພີ່ນ້ອງເຊື່ອຖືຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຊຶ່ງ ຍານາງວັນດີ ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງວັນດີ ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ສາມາດຜະລິດເຂົ້າໄດ້ປີນຶ່ງ 100 ກວ່າກະສອບສຳລັບໄວ້ລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອກິນບໍ່ໝົດໄດ້ນຳຂາຍອອກເພື່ອໃຊ້ເປັນຕົ້ນທຶນຕໍ່ໄປ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີສັດລ້ຽງເຊັ່ນໄກ່ລາດ ເປັດ ສະປາ ງົວ ຄວາຍ ເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວ ແລະຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະຂາຍ. ໂດຍສະເພາະຂາຍອ້ອຍ ປີນຶ່ງໄດ້ສະເລ່ຍສອງແສນກວ່າບາດ ຊຶ່ງຂຶ້ນນຳປີໃດອ້ອຍງາມ ແລະບໍ່ງານ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຫັກຄ້າໄຖ ຄ່າປຸຍ ຄ່າປູກ ສະຫລຸບແລ້ວ ເຫລືອມາໄດ້ຢູ່ແປດໝື່ນກວ່າບາດ.