ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບສະຕີການາດາ ເຊື້ອສາຍລາວສາມຄົນ ຢູ່ເມືອງວິນນິເພກ ແຂວງມານີໂຕບາ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກກາງຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເມືອງວິນນີເພກ ແຂວງມານີໂຕບາ ປະເທດການາດາ ມີປະຊາກອນຢູ່ປະມານ 749,534 ພັນຄົນ ໃນນີ້ ຮວມທັງຊາວການາດາເຊື້ອສາຍລາວຫລາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ພາກັນເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1970. ບັນດາພໍ່ແມ່ເຖົ້າແກ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາລູກຫລານເຂົ້າມາພັກພາອາໄສຢູ່ເມືອງນີ້ ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ. ວີໂອເອ ໄດ້ມີໂອກາດຕິດຕາມຖາມຂ່າວສະຕີການາດາເຊື້ອສາຍລາວ ລຸ້ນໃໝ່ສາມຄົນ ທີ່ໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ ແລະບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງຄອບຄົວມີລູກມີຫລານ ມີວຽກເຮັດງານທຳ ສ້າງທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ປະເທດ ມີບ້ານເຮືອນເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະເປັນພົນລະເມືອງດີ.
ນາງແສງມະນີ ຈັນ ປັດຈຸບັນ ອາຍຸ 62 ປີ ອົບພະຍົບກັບພໍ່ແມ່ ເຂົ້າມາເມືອງວິນນີເພກ ໃນປີ 1977. ຫລັງຈາກຈົບມັດທະຍົມ ນາງແສງມະນີ ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກຊ່ວຍຄອບຄົວ ຢູ່ບໍລິສັດ ແວັສເຕິນ ຣໍຮາຍ (Western Rawhide.) ຕັ້ງຂຶ້ນມາແຕ່ປີ 1929 ຜະລິດອານມ້າແລະເຄື່ອງປະກອບການຂີ່ມ້າທີີ່ມີຊື່ສຽງຂອງການາດາ. ນາງແສງມະນີ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນເຮັດວຽກຫລາຍໜ້າທີ່ຈົນໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນຂຶ້ນມາເປັນລຳດັບ ຄືເປັນຜູ້ຫຍິບອານມ້າ ແລະທາສີອານມ້າ ຊຶ່ງນາງແສງມະນີໄດ້ ອະທິບາຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ນາງສີສຸພັນ ພອນມະນີ ອາຍຸ 49 ປີ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານກັບຄອບຄົວ ໃນປີ 1976 ສຳເລັດມັດທະຍົມ ຫລັງຈາກນັ້ນໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກເປັນຄົນເກັບເງິນຫລື cashier ຢູ່ຮ້ານຄ້າ ແລະຮ້ານອາຫານ ພ້ອມທັງເປັນຊ່າງເຮັດຜົມ. ນາງສີສຸພັນ ມີຄອບຄົວ ສາມີ ແລະລູກຊາຍສອງຄົນສຳເລັດການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ. ນາງສີສຸພັນ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບສິ່ງແວັດລ້ອມ ສັງຄົມຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະດິນຟ້າອາກາດ ໃນເມືອງວິນນີເພກ ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ນາງບົວແດງ ຄຳພູວົງ ອາຍຸ 55 ປີ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານກັບຄອບຄົວ ໃນປີ 1978 ຫລັງຈາກຈົບມັດທະຍົມ ນາງໄດ້ຮຽນວິຊາເສີມສວຍຕັດຜົມ ແລະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຕາມຮ້ານເສີມສວຍ. ບັດນີິ້ນາງບົວແດງ ໄດ້ເປີດຮ້ານເປັນຂອງຕົນເອງ ມີພະນັກງານຊ່ວຍຫ້າຄົນດ້ວຍກັນ. ນາງບົວແດງ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຮ້ານສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ສະຕີລາວການາດາສາມຄົນນີ້ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ກັບພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າເມື່ອສາມທົດສະວັດກ່ອນ ຊຶ່ງເວລານັ້ນມີອາຍຸເຍົາໄວ. ບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງ ປະກອບວິຊາອາຊີບ ມີບ້ານເຮືອນ ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກລູກໆໄດ້ຮຽນຈົບຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ.