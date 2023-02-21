ຄົນກຸ່ມນຶ່ງທີ່ຕໍ່ຕ້ານສາສະໜາຄຣິສຕຽນໄດ້ທັບມ້າງເຮືອນຊານຂອງປະຊາຊົນຊາວຄຣິສຕຽນ ເຈັດຄອບຄົວໃນບ້ານ ຜາຮາດ, ເຊິ່ງແມ່ນເຂດຊົນນະບົດໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດເມື່ອວັນທີ 4 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ, ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຊາວບ້ານຜູ້ເຄາະຮ້າຍດັ່ງກ່າວລວມມີທັງໝົດ 26 ຄົນພ້ອມກັບເດັກນ້ອຍ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້້ພາກັນນອນຢູ່ຕາມກ້ອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປູຜ້ານອນຢູ່ຕາມພື້ນດິນໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫລືອຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ຊຶ່ງນາງ ບຸດສະດີ ຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ເລົ່າສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນທາງການມີກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນນັບຖືສາສະ ໜາຄຣິສຕຽນກໍຕາມ ແຕ່ເຫດການດັ່ງກ່າວມັກເກີດຂຶ້ນເປັນໄລຍະ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຍ້ອນສາເຫດວ່າເປັນສາສະໜາຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນໃສ່ອາເມຣິກາ.