ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປຟັງການໂອ້ລົມກັບສາມຊົນຊາດຊົນເຜົ່າລາວຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການຂາດຄວາມໃກ້ຊິດ ແລະການປະສານງານກັນ. ເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຜົ່າໃດ ແລະຢູ່ໃສນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມີຊົນເຜົ່າລາວທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ປະມານເຈັດຊົນເຜົ່າດ້ວຍກັນຄື ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ ຊົນເຜົ່າກຶມມຸ ຊົນເຜົ່າມ້ຽນ ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ຊົນເຜົ່າໄທດຳ ຊົນເຜົ່າລື້ ແລະຊົນເຜົ່າອາຄ່າ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ຊົນ ເຜົ່າໄທດຳສ່ວນໃຫຍ່ ພາກັນຕັ້ງບ້ານເຮືອນຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ ທາງພາກກາງ ຂອງສະຫະລັດ ແລະຊົນເຜົ່າມົ້ງຕັ້ງບ້ານເຮືອນຢູ່ໃນຫຼາຍໆລັດ ຮວມທັງມິນເນ
ໂຊຕາ ວິສຄອນຊິນ ຄາລີຟໍເນຍ ແລະອື່ນໆ ສ່ວນຊົນເຜົ່ານ້ອຍອື່ນໆນັ້ນ ພາກັນຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະຫຼາຍໆລັດ ແລະຊາວລາວລຸ່ມ ກໍພາກັນແຈກຢາຍກັນຢູ່ເກືອບທົ່ວສະຫະລັດ.
ບັນດາປະຊາຊົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວເຫລົ່ານີ້ ມີປະຊາຄົມປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ຂອງໃຜລາວ ປະຕິບັດຮີດຄອງປະເພີນີຂອງໃຜລາວ ແລະບໍ່ມີການປະສານງານກັບຊົນເຜົ່າອື່ນໆ. ສາເຫດກໍເພາະວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຮີດຄອງປະເພີນີ ຂັດແຍ້ງກັນທາງດ້ານການເມືອງ ອັນເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນທີ່ຂາດການປະສານງານ.
ທ່ານກຣິສ ຖານສຸວົງ ຊົນເຜົ່າກຶມມຸ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງສະຕັອກຕັນ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ແມ່ນນັກເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ຂອງການຂາດຄວາມບໍ່ປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາກຸ່ມຊົນຊາດຊົນເຜົ່າລາວອາເມຣິກັນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກສູ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ທ່ານໄທ ວັງ ອາຈານສອນສາດສະໜາກຄຣິສ ຢູ່ເມືອງແຟຣັສໂນ ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການຂາດສາຍສຳພັນລະຫວ່າງພາຍໃນສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ ໂດຍທົ່ວໄປ ຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ທ່ານເສລີ ເທບພະພອນ ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ມີບົດບາດ ຫລາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະທ່ານແມ່ນຜູ້ ນຶ່ງທີ່ໄດ້ນຳພາຊຸກຍູ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເປີດສາຍສຳພັນການຄ້າລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບສະຫະລັດ ໃນປີ 2002 ທີ່ເກີດມີມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ ໂດຍທົ່ວໄປສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້
ນັ້ນແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງສາມສະມາຊິກຊົນເຜົ່າລາວອາເມຣິກັນ ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ ການຂາດການປະສານງານກັນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ ໃຫ້ເປັນກ້ອນເປັນໜ່ວຍ ແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.