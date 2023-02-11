ລັດຖະບານລາວ ເລັ່ງພິຈາລະນາ ເພື່ອອະນຸຍາດສຳປະທານ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກ ແລະແຮ່ເຫລັກ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຈີນ

ລັດຖະບານລາວ ເລັ່ງພິຈາລະນາເພື່ອອະນຸຍາດສຳປະທານ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກ ແລະແຮ່ເຫລັກ ໃຫ້ແກ່ 357 ບໍລິສັດຈີນ ແຕ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຍັງຄັດຄ້ານ ເພາະເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຕ່ຳເກີນໄປ ຊຶ່ງຊົງ ລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ນັກທຸລະກິດລາວ ໃນສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ຍັງມີບໍລິສັດຈີນຈຳນວນ 357 ລາຍຍັງລໍຖ້າການອະນຸຍາດສຳປະທານການຄຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກ ຫລື Rare Earth ແລະແຮ່ເຫລັກ ຊຶ່ງຄະນະລັດຖະບານລາວພາຍໃຕ້ການນຳຂອງທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການພິຈາລະນາ ຕັດສິນໃຈດ້ວຍການປະສານງານ ຢ່າງໃກ້ສິດກັບກະຊວງການເງິນ ແລະກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້ານັ້ນ ຄາດວ່າ ຈະສາມາດພິຈາລະນາຕັດສິນ ໃຈແລະສະເໜີເຂົ້າສູ່ການອະນຸມັດໃນກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານລາວ ໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ປີ 2023 ນີ້ ເພາະວ່າຖືເປັນວາລະເລັ່ງດ່ວນທີ່ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງສ້າງລາຍຮັບ ເພື່ອດຸນດ່ຽງດ້ານລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ.
ແຕ່ເນື່ອງຈາກການທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມສະໄມສາມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນຊ່ວງວັນທີ 5 ຫາ 30 ທັນວາ ປີ 2022 ວ່າລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ຈາກການໃຫ້ການສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນ ແຮ່ຫາຍາກ ຫຼື Rare Earth ຢູ່ໃນພື້ນທີຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະການອະນຸຍາດໃຫ້ 13 ບໍລິສັດຈີນດຳເນີນທຸລະກຳ ແລະຂຸດຄົ້ນ Crypto ຊຶ່ງລວມເຖິງການໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ແບບເລັ່ງດ່ວນແກ່ 62 ບໍລິສັດຈີນ ທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນພຽງ 100 ກວ່າລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນ ໃນປີ 2022 ທີ່ ຜ່ານມາ ກໍໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ລັດຖະບານລາວສັ່ງໂຈະການດຳເນີນກິດຈະການ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນທີ່ໄດ້ຮັບສິດສຳປະທານດັ່ງກ່າວເປັນການຊົ່ວຄາວ ແລະຂໍໃຫ້ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບລະດັບລາຍໄດ້ ທີ່ເໝາະສົມທີ່ລັດຖະບານລາວສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ ເພາະທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍພຽງ 30 ໂດລາ ເທົ່ານັ້ນຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໃນປະລິມານ 1 ໂຕນ ທັງຍັງປາກົດດ້ວຍວ່າ ມີການດຳເນີນກິດຈະການຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສັນຍາສຳປະທານ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກແຫ່ງຊາດລາວຢືນຢັນວ່າ:
“ນາຍົກເພີ່ນເວົ້າວ່າ ຂໍທົດລອງແຮ່ເຫລັກໃຫ້ໄດ້ເງິນໂຕນນຶ່ງ 30 ໂດລາ ໃນການຈັດຕັ້ງໄປກ່ອນ ແຕ່ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງມັນລະເກີດລູກຂຶ້ນມາຢູ່ວ່າມັນມີຄຳຕົກຊ້ອນ ຫລັງຈາກນັ້ນມັນກະອອກລູກມາຕື່ມອີກ ຄຳເຂົ້າ ຫີນ Marble ຈັ່ງເຊັ່ນເວລາວຽກຂອງໂຄງການໂຕນີ້ອອກມາ ມັນລະບໍ່ໄປຕາມກົດໝາຍ ຍົກໂຕຢ່າງກ່ຽວກັບເລື້ອງການທົດລອງທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາໄປແລ້ວ 62 ສັນຍາ ແລະຈະເລີ້ມອີກໃນຈຳນວນ 357 ສັນຍາ ມັນຈະຮັບໃຊ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງການແກ້ໄຂວຽກງານເສດຖະກິດບໍ.”
ຍິງໄປກວ່ານັ້ນ ກໍຍັງປາກົດດ້ວຍວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ 13 ບໍລິສັດຈີນ ໄດ້ຢຸດການດຳເນີນທຸລະກຳໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະຊື້ຂາຍ Crypto ໄປແລ້ວ ສ່ວນບັນດາບໍລິສັດຈີນທີ່ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫລັກ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຈີນ ແລະຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍໄດ້ພາກັນຢຸດເຊົາ ການຂຸດຄົ້ນແລ້ວເຊັ່ນ ດຽວກັນ ໂດຍເຊື່ອວ່າເປັນຍ້ອນລາຄາແຮ່ເຫລັກຕົກຕ່ຳລົງທີ່ສົມທົບດ້ວຍຄ່າຂົນສົ່ງ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກລາຄານ້ຳມັນ ໃນຕະຫລາດໂລກ ທີ່ປັບໂຕສູງຂຶ້ນ ແຕ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຖືເປັນບັນຫາໄລຍະສັ້ນເທົ່ານັ້ນ ເພາະລັດຖະບານຈີນໄດ້ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈີນໄປລົງທຶນໃນຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ດັ່ງທີ່
ດຣ. ສົມພົບ ມານະຣັງສັນ ອະທິການບໍດີສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີປັນຍາພິວັດ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ນຶ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ ສອງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ແລະສາມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເທັກໂນໂລຈີ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິງ Semi-Conducttor ຂ້າພະເຈົ້າວ່າ 5 ປີ ຂ້າງໜ້ານີ້ ຈະເປັນເລື້ອງທີ່ຈີນ ຈະມຸ້ງ focus ໄປໃນ 3 ເລື້ອງນີ້ຢ່າງເຕັມລູກສູບ ເພາະວ່າຫລິງເຫັນແລ້າວວ່າ ຖ້າເມື່ອບໍ່ມີຄວາມຕຽມພ້ອມໃນ 3 ດ້ານນີ້ ຖ້າເກີດມີບັນຫາຄວາມຂັດແຍ້ງໃນໂລກນີ້ຈົນກະທັ້ງມັນບານປາຍ ປະເທດກໍຈະຍາກລຳບາກຂຶ້ນ ທີ່ນີ້ອອກໄປຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ອັນນີ້ເລື້ອງສຳຄັນຫລາຍ ສະນັ້ນແລ້ວ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງລາວກັບຈີນນີ້ ດີຫລາຍຢູ່ແລ້ວ ກຳປູເຈຍກັບຈີນ ມຽນມາກັບຈີນ ສະນັ້ນແລ້ວ ລົດໄຟທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນເອເຊຍສ່ວນເທິງ ຈະມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ.”
ໂດຍການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກ ທີ່ບໍລິສັດຈີນໄດ້ຮັບສຳປະທານ ຢູ່ເຂດເມືອງຜາໄຊໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ທີ່ໄດ້ຂຸດເຈາະໄປແລ້ວ 30 ກວ່າຂຸມນັ້ນຈະຄົບອາຍຸສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນ ແລະສຳຫລວດໃນທ້າຍປີ 2025.