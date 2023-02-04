ແຮງງານຕ່າງຊາດ ທີ່ລັກລອບເຮັດວຽກຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນໄທ ໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດຫລາຍຂຶ້ນ

ແຮງງານຕ່າງຊາດທີ່ລັກລອບເຮັດວຽກໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນໄທ ໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດຫລາຍຂຶ້ນ ສ່ວນການຄ້າມະນຸດໃນລາວ ກໍຄືເປັນອາດຊະຍາກຳ ທີ່ຮອງຈາກການຄ້າຢາ ແລະອາວຸດ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍ ງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໃນກະຊວງແຮງງານໄທ ເປີດເຜີຍວ່າ ແຮງງານຕ່າງຊາດທີ່ລັກລອບເຮັກວຽກໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນປະເທດໄທ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານຈາກມຽນມາ ກຳປູເຈຍ ແລະລາວ ນັ້ນ ໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງທາງການຕຳຫລວດໄທສາມາດສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 2,400 ກໍລະນີ ແລະຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ເຖິງ 3,300 ກວ່າຄົນ ໂດຍສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 6,400 ຄົນ ແລະໃນນີ້ ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ກໍຄືແຮງງານມຽນມາ ກຳປູເຈຍ ແລະລາວ ທີ່ລັກລອບເຮັດວຽກໃນໄທໂດຍຜິດກົດໝາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ເພາະເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງຈາກນາຍຈ້າງ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍແຮງງານໄທອີກດ້ວຍ ໂດຍກຸ່ມທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຫລາຍທີ່ສຸດກໍຄືແຮງງານເພດຍິງ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ແຮງງານໃນເຮືອປະມົງ ແລະແຮງງານເດັກທີ່ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ເປັນຄົນຂໍທານ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ສຳລັບສະຖານະການດ້ານມະນຸດໃນປະເທດໄທນັ້ນ ກໍມີທັງໝົດຢູ່ 3 ຮູບແບບ ກໍຄືເລື້ອງຂອງການຄ້າປະເວນີນັ້ນ ອັນນີ້ກໍເປັນເລື້ອງນຶ່ງ ທີ່ມີຈຳນວນຫລາຍດ້ວຍ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະພົບກໍຄືຄົນນຶ່ງອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ອັນທີສອງກໍຄືເລື່ອງການບັງຄັບ ໃຫ້ແຮງງານໃນເຮືອປະມົງ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍເປັນຄົນທີ່ມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ຖືກຫລອກຈາກການໜີ ທີ່ອາດຈະມາຫາເຮັດວຽກ ແລ້ວມາພົບນາຍໜ້າກໍຈະຊັກຊວນໃຫ້ໄປເຮັດວຽກໃນເຮືອປະມົງ ອັນທີ 3 ກໍຄືເລື້ອງການຫາປະໂຫຍດຈາກການນຳຄົນມາຂໍທານ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍເປັນເດັກທີ່ມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ.”
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນໄທ 213,203 ຄົນ ແຕ່ວ່ານາຍຈ້າງໃນໄທ ຍັງຕ້ອງການແຮງງານອີກຫລາຍກວ່າ 4 ແສນຄົນ ຊຶ່ງທາງການໄທອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າແຮງງານໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນເຄືອຂ່າຍແຮງງານອົບພະຍົບໃນອາຊຽນ ກໍປະເມີນວ່າຈະມີແຮງງານລາວໄປລັກລອບເຮັດວຽກໃນໄທເພີ້ມຂຶ້ນອີກຫລາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນ ເພາະການໄປເຮັດວຽກໃນໄທ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາວຽກນັ້ນ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 10 ກວ່າລ້ານກີບ ຊຶ່ງແພງເກີນໄປສຳລັບແຮງງານລາວນັ້ນເອງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເມື່ອສົມທົບດ້ວຍບັນຫາຄ່າຄອງຊີບ ທີ່ປັບໂຕສູງຂຶ້ນນັບມື້ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າກັບຍັງມີລາຍໄດ້ເທົ່າເດີມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳຂອງແຮງງານໃນລາວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສອດຄອງກັບສະພາບການໂຕຈິງນັ້ນ ກໍຄືສາເຫດທີ່ສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວຕ້ອງ ພາກັນເດີນທາງໄປລັກລອບທຳງານໃນໄທເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ເນື່ອງຈາກເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ແຮງງານລາວ ສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ທັງກໍມີຍັງອັດຕາຄ່າຈ້າງສູງກວ່າຢູ່ໃນລາວເກີນກວ່າ 4 ເທົ່າດ້ວຍແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວເດີນທາງໄປໄທ ເພີ້ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍກໍຍັງມີເງິນເຫລືອສຳລັບທີ່ຈະສົ່ງກັບຄືນມາຈຸນເຈືອຄອບຄົວໃນລາວໄດ້ບາງສ່ວນ ຫາກແຕ່ບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນກໍຄື ແຮງງານລາວທີ່ລັກລອບເຮັດວຽກໃນໄທໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດຫລາຍຂຶ້ນ ແລະຖືເປັນອາຊະຍາກຳ ທີ່ມີລະບດັບຄວາມຮຸນແຮງເປັນອັນດັບທີ 3 ຮອງຈາກບັນຫາຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະອາວຸດສົງຄາມດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນຈັດຕະວາ ແກ່ນຈັນ ພົມມະຈັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫລວດຢືນຢັນວ່າ:
“ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນການຂູດຮີດແຮງງານ ແລະຂູດຮີດທາງເພດ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 3 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ຖັດຈາກການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະອາວຸດ ຊຶ່ງແຕ່ລະປີມີຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດເປັນຈຳນວນຫລາຍ.”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບັນຫາອາດຊະຍາກຳທັງການຄ້າຢາເສບຕິດ ການຄ້າເຖື່ອນ ໜີພາສີ ການຄ້າປະເວນີ ແລະການເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍນັ້ນຍັງຄືເປັນບັນຫາທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລາວອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູເຂດ 39 ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕິດກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳ ທີ່ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວນັ້ນຖືເປັນເຂດທີ່ອາດຊະຍາກຳໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍທີ່ສຸດ ນັບຈາກການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນ ເມື່ອປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ທາງການລາວໄດ້ຈັບອາດຊະຍາກອນຊາວຈີນທີ່ໄດ້ກະທຳຜິດໃນລາວ ແລະໄດ້ສົ່ງໂຕໄປໃຫ້ກັບທາງການຈີນຫລາຍກວ່າ 1,600 ຄົນ ທີ່ສໍ້ໂກງຊາວຈີນດ້ວຍກັນ ຜ່ານລະບົບອິນເຕີແນັດ ຈຳນວນ 2,500 ກວ່າກໍລະນີທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າ ໃນການສໍ້ໂກງຫລາຍກວ່າ 2,500 ລ້ານຢວນ ທາງດ້ານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວກໍໄດ້ປະສານງານກັບທາງການຈີນ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອແມ່ຍິງລາວທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດໃນຈີນໄດ້ 270 ຄົນ ໃນປີ 2020-2022 ທີ່ຜ່ານມາ.