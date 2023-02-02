ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ຂອງວີໂອເອ ປະຈຳວັນແລງພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ ລົມກັບບັນດານັກທຸລະກິດ ທີ່ມີຮ້ານອາຫານລາວ ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ. ອາຫານແຕ່ລະຮ້ານມີລົດຊາດແຊບນົວແຕກຕ່າງກັນ ແລະບໍໍ່ຊ້ຳແບບກັນ. ຮ້ານອາຫານຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຫລົ່າ ນີ້ ບໍລິການອາຫານຊະນິດໃດແລະຕັ້ງຢູ່ເຂດໃດແດ່ນັ້ນ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການເຮັດທຸລະກິດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຕ້ອງມີທຶນຫລາຍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະເປີດຮ້ານອາຫານ ຈະຕ້ອງໃຊ້ທຶນຢ່າງໜ້ອຍ 100,000 ພັນໂດລາ ຂຶ້ນໄປ ແລະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ. ການເປີດຮ້ານອາຫານມີຄວາມສ່ຽງ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ມີການແຂ່ງຂັນ ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງມີແນວຄິດ ປະດິດສ້າງບໍ່ໃຫ້ຄືກັບຮ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ມີລົດຊາດແຊບແລະການຕົກແຕ່ງໃຫ້ເປັນທີ່ດືງດູດແກ່ພວກລູກຄ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ມີຜູ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໄປຫລາຍໆລາຍແລ້ວກໍມີ.
ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ ມີຮ້ານອາຫານທີ່ບໍລິການອາຫານລາວໄທຢູ່ຫົກຮ້ານ ຄືຮ້ານອາຫານປາແດກ ຢູ່ເມືອງຟອນເຊີດ ຮ້ານອາຫານໄທນ້ອຍຢູ່ເມືອງອາລິງຕັນ ແລະຮ້ານອາຫານລັອບສະເຕີ ຢູ່ເມືອງເຮີນເດີນ ທັງໝົດນີ້ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງລັດເວີຈີເນຍ ຊານນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ. ສຳລັບຢູ່ ໃນໂຕນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ ມີຮ້ານອາຫານລາວສາມຮ້ານຄື ຮ້ານອາຫານຕິບເຂົ້າ ຮ້ານອາຫານຫານຸມານ ແລະຮ້ານອາຫານລາວອິນທາວ.
ຍານາງແສງ ແລະທ່ານບຸນ ຫລວງລາດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານຕິບເຂົ້າ ຮ້ານອາຫານປາແດກ ແລະຮ້ານອາຫານຫານຸມານ ໄດ້ຕັ້ງຮ້ານອາຫານ ແລະຂະຫຍາຍທຸລະກິດມາໄດ້ສິບກວ່າປີແລ້ວ. ທ່ານບຸນ ກ່າວວ່າການເຮັດທຸລະ ກິດຮ້ານອາຫານມີລາຄາແພງ ໂດຍສະເພາະຄ່າເຊົ່າຮ້ານຕິບເຂົ້າເດືອນນຶ່ງ 20 ກວ່າ ພັນໂດລາ ແລະຍັງບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄ່າແຮງງານ. ທ່ານບຸນໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານບຸນທ່ຽງ ແສງມອງ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ມີປະສົບການຄົວກິນມາຈາກໂຮງແຮມ ແລະຮ້ານອາຫານມາເປັນເວລາ 20 ກ່ວາປີ ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈລົງທຶນເຂົ້າຫຸ້ນສ່ວນກັບເພື່ອນຄົນໄທ ເປີດຮ້ານອາຫານເປັນຂອງຕົນເອງ ໂດຍໃຊ້ລັອບສະເຕີ ຫລືກຸ້ງໃຫ່ຍ ເປັນຫລັກສຳຄັນ ປະສົມກັບອາຫານທີ່ນິຍົມຂອງໄທລາວ ອັນເປັນແນວຄິດປະດິດຄິດສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍທ່ານບຸນທ່ຽງເອງ ທີ່ເປັນພໍ່ຄົວໃຫຍ່ປະຈຳຮ້ານ. ທ່ານກ່າວວ່າອາຫານຂອງທ່ານແມ່ນຕ້ອງມີກຸ້ງໃຫຍ່ ຖ້າບໍ່ມີເງິນເຖິງ 50 ໂດລາ ແມ່ນເຂົ້າມາກິນບໍ່ໄດ້ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຮ້ານອາຫານໄທນ້ອຍແມ່ນຄົນລາວເປັນເຈົ້າຂອງເປີດບໍລິການອາຫານລາວໄທ ມາໄດ້ 24 ປີ ແລ້ວໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ແລະຖືກຍ້ອງຍໍຈາກນັກຕິຊົມຮ້ານອາຫານມາຫລາຍຄັ້ງວ່າ ເປັນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດແຊບ ດັ່ງທີ່ນາງຂານ ແມ່ຄົວ ແລະເຈົ້າຂອງຮ້ານໄທນ້ອຍ ໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອຟັງດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງການເຮັດທຸລະກິດຮ້ານອາຫານລາວ ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ. ໃນໄລຍະ 10 ກວ່າປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍສະເພາະອາຫານລາວຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນການຖືກຮັບຮູ້ ຍ້ອງຍໍຈາກນັກຕິຊົມອາຫານ ທີີ່ເລີ້ມຈາກທ້ອງຖິ່ນ ຂຶ້ນໄປຈົນຮອດລະດັບສາກົນ.