ກະຊວງການຄ້າ ໄດ້ຈັດພິທີມອບລາງວັນດີເດັ່ນປະຈຳປີ ໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດການຄ້າລົງທຶນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນວັນຈັນທີ 23 ມັງກອນ ອາທິດແລ້ວນີ້. ສຳລັບປີ 2023 ມີຢູ່ 80 ກວ່າບໍລິສັດ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເພື່ອຮັບລາງວັນ.
ທ່ານບີ ກິດຕະລາດ ພິລາພັນເດັດ ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ KP (ຄຳໃບ ພິລາພັນເດດ)ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຮັບລາງວັນ ຊຶ່ງທ່ານບີໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ ມີສິນຄ້າຫຍັງແດ່ທີ່ ບໍລິສັດ KP ໄດ້ນຳເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ:
ບໍລິສັດ KP ມີຫລາຍສາຂາມີຮຸ້ນສ່ວນ ກັບຍີ່ປຸ່ນ ແລະໄທ. ມີພະນັກງານຢູ່ທັງໝົດເກຶອບ 2,000 ຄົນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ມີຮຸ້ນສ່ວນຜະລິດຕຸກກະຕາກັບ ນັກລົງທຶນຍີ່ປຸ່ນ.
ກະຊວງການຄ້າ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີພິທີມອບລາງວັນ ມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ ແຕ່ປີກາຍນີ້ ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະບັດນີ້ໄດ້ເລີ້ມຄືນໃໝ່ແລ້ວ.