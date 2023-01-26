ນາງພອນທິບ ໄຊຍະລາດ ອາຍຸ 34 ປີເກີດຢູ່ລັດມິນນິໂຊຕາ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ. ພອນທິບ ສາມາດປາກເວົ້າພາສາລາວໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ ແຕ່ມັກສັງເກດເບິ່ງຊີວິດສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ ແລະມັກກິນອາຫານລາວ. ພອນທິບ ເຄີຍເຮັດວຽກເປັນຜູ້ບໍລິ ຫານຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເຂດນະຄອນຊິຄາໂກເປັນເວລາຫລາຍປີ ແຕ່ ຄວາມຝັນຢາກເປັນຜູ້ຖ່າຍທຳຮູບເງົາປະກອບການເລົ່າເລື້ອງຊີວິດຂອງຄົນລາວກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານນັ້ນຍັງຝັງໄວ້ຢູ່ໃນຈິດໃຈ.
ລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ພອນທິບໄດ້ຕັດສິນໃຈໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນສ້າງຮູບເງົາ ຢູ່ໂຮງຮຽນ The Second City Film School ໃນນະຄອນຊິຄາໂກເປັນເວລານຶ່ງປີ ຊຶ່ງໃຊ້ຄ່າຮຽນກວ່າ 20,000 ໂດລາ ເປັນ ຫລັກສູດແບບເລັ່ງລັດ ແລະມີນັກຮຽນຈຳກັດພຽງ 13 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງພອນທິບ ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ຫລັງຈາກຮຽນຈົບ ພອນທິບ ໄດ້ປະກອບທີມຖ່າຍທຳ ເພື່ອສ້າງຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ວ່າ “Without Measure” ຫຼືບໍ່ມີການວັດແທກ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການປຸງແຕ່ງອາຫານ ພື້ນເມືອງລາວທີ່ບໍ່ໃຊ້ການກຳນົດເຄື່ອງປຸງເລີຍວ່າ ໃສ່ເກືອ ນ້ຳປາແລະປາແດກໜ້ອຍຫລາຍປານໃດ ອັນເປັນປະເພນີປຸງແຕ່ງອາຫານລາວ ທີ່ບໍ່ຄືກັນ ກັບອາຫານຊາວຕາເວັນຕົກ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຫລັກສູດ ແນະນຳການປຸງແຕ່ງວ່າຕ້ອງໃສ່ເຄື່ອງປຸງອາຫານແຕ່ລະເຢື່ອງໜ້ອຍຫລາຍເທົ່າໃດ ແລະອຸນຫະພູມ ຄວາມຮ້ອນ ຄວາມເຢັນ ສູງຕ່ຳ ແລະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ.
ພອນທິບ ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະອີກສາມຄົນ ອັນມີໜ້າທີ່ ຜູ້ອຳນວຍ ການ ຜູ້ຄວບຄຸມສຽງ ແລະຜູ້ຖ່າຍທຳຮູບພາບ ຊຶ່ງພອນທິບ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຮູບເງົາຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ຄະນະຖ່າຍທຳຮູບເງົາກຳລັງເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນວຽງຈັນ ຫລວງພະບາງ ສະວັນນະເຂດ ປາກເຊ ແລະສາຣະວັນ ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລານຶ່ງເດືອນເພື່ອສຳພາດ ແລະບັນທຶກການປຸງແຕ່ງອາຫານພື້ອນເມືອງ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນລາວ. ການເດີນທາງໄປເມືອງລາວຄັ້ງນີ້ ຄະນະຖ່າຍທຳຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຊາບລ່ວງໜ້າ ເພື່ອອະນຸດມັດແຜນການດັ່ງກ່າວ ແລະຕ້ອງໄດ້ຈ້າງຜູ້ສັງເກດການ ຕິດຕາມໄປນຳອີກຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງພອນທິບ ກ່າວດັ່ງນີ້:
ການສ້າງຮູບເງົາເປັນວຽກງານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຊ່ຽວຊານດ້ານເທັກນິກ ໃຊ້ເງິນຫລາຍ ແລະໃຊ້ເວລາກວດສອບເປັນເວລານານ ກ່ອນທີ່ຜົນງານຈະສຳເລັດອອກມາສູ່ສາຍຕາຜູ້ຊົມໄດ້ ດັ່ງທີ່ພອນທິບໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ພອນທິບ ໄຊຍະລາດ ແມ່ນໂຕຢ່າງສະຕີອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວລຸ້ນໃໝ່ ເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມັກອາຫານລາວ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ ອັນເປັນທີ່ມາຂອງຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ພອນທິບ ໄດ້ສະແດງບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເປັນພິເສດ ທີ່ມີໂອກາດເດີນທາງໄປເມືອງລາວ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ຈະສັງເກດເບິ່ງຊິວິດການເປັນຢູ່ດ້ວຍຕົນເອງ. ຫວັງວ່າໃນອີກບໍ່ຊ້ານີ້ ບັນດາຜູ້ຊົມຈະໄດ້ເຫັນຜົນງານຂອງຄະນະສ້າງຮູບເງົາ Without Measure ຫລືບໍ່ມີການວັດແທກ ນັ້ນເປັນຢ່າງໃດ.