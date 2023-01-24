ປະຊາຄົມຈີນ ແລະຫວຽດນາມ ທີ່ພາກັນເຂົ້າມາພັກພາອາໄສ ຕັ້ງຫລັກແຫລ່ງ ຄ້າຂາຍ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພວມພາກັນສະເຫລີມສະຫລອງປີໃໝ່ ຊຶ່ງໃນປີນີ້ປາກົດວ່າບໍ່ຄ່ອຍຄຶກຄື້ນເໝືອນດັ່ງ ເມື່ອສອງປີກ່ອນ ການເລີ້ມລະບາດລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ເວລານັ້ນໄດ້ ມີການຊຸມແຊວກັນເປັນໝູ່ຄະນະຢ່າງຄຶກຄື້ນ ນອກຈາກນັ້ນທາງການຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຈູດໝາກກະໂພກ ດັງສະໜັ່ນໄປທົ່ວເມືອງ.
ນາງວິໄລລັກ ຫລວງປະເສີດ ຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ນັບແຕ່ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເກືອບບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນພາກັນເດີນທາງເຂົ້າມາປະເທດລາວເລີຍ ຊຶ່ງນາງວິໄລລັກ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ນາງວິໄລລັກ ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ຊາວຈີນ ແລະຫວຽດນາມ ບັດນີ້ພາກັນສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ກັນ ຢູ່ບ້ານເຮືອນຂອງໃຜລາວເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນທາງການໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຈູດໝາກກະໂພກເປັນເດັດຂາດ. ກ່ຽວກັບ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ບັດນີ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງ ໄດ້ມີໃບຢັ້ງຢືນອີກຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ.