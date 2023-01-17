ຕຳຫຼວດໄທກ່າວວ່າ ນັກທຸລະກິດຈີນ ທີ່ລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບແກັ່ງອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນລາວ, ມຽນມາ ແລະກຳປູເຈຍນັ້ນ. ຊົງຣິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ພົນຕຳຫຼວດໂທ ຈີຣະພົບ ພູຣິເດດ ຜູ້ບັນຊາການຕໍາຫລວດສອບສວນກາງ, ສຳນັກງານຕໍາຫລວດ ແຫ່ງຊາດໄທ ຖະແຫລງວ່າ ການປາບປາມແກັ່ງອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຈາກຈີນສາມາດປະຕິບັດການ ໄດ້ຢ່າງຈໍາກັດ ເນື່ອງຈາກວ່າແກັ່ງອາດຊະຍາກຳຈີນມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຄວບຄຸມໃນທົ່ວ ເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຫລົບໜີການຖືກຈັບກຸມຈາກປະເທດນຶ່ງໄປອີກປະເທດນຶ່ງໄດ້ຕະ ຫຼອດເວລາ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການປະຕິບັດການຂອງຕຳຫຼວດໄທ ທີ່ສາມາດຈັບກຸມໄດ້ສະເພາະຄົນໄທ ທີ່ຮ່ວມກະທຳຜິດດ້ວຍການເປີດບັນຊີທະນາຄານໃນໄທແທນຄົນຈີນ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ ບັນຊີມ້ານັ້ນ ສ່ວນຄົນຈີນທີ່ເປັນຫົວໜ້າແກັ່ງນັ້ນ ຕ່າງໄດ້ຫລົບໜີໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ມີບ່ອນກາຊິໂນ ນັ້ນກໍຄືເຂດທີ່ແກັ່ງອາດຊະຍາກຳຈາກຈີນໄດ້ພາກັນຫລົບໜີໄປລີ້ຊ່ອນຫລາຍທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ພົນຕຳຫຼວດໂທ ຈິຣະພົບໄດ້ ຢືນຢັນວ່າ:
“ບາງສ່ວນທີ່ເປັນມິດສາອາຊີບ ມີການຟອກເງິນ ມີອັນໃດອັນນຶ່ງແບບນີ້ເຮົາກະພົບຢູ່ເລື້ອຍໆ. ຕອນນີ້ ທີ່ໜ້າຢ້ານຄືປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຂົາກໍຈະມີເຂດທີ່ຄົນຈີນໄປເປີດກາຊີໂນເໝືອນເປັນເມືອງຂອງ ຄົນຈີນເລີຍ ຈະມີຄົນຈີນທີ່ບໍ່ດີບາງສ່ວນຫັ້ນ ກະໄປຕັ້ງເປັນແກັ່ງສູນໂທລະສັບ ຫຼື (Call Center) ຫຼືເປັນພວກຕົວະຕົ້ມ ສແກມເມີ (Scammers) ແລ້ວກໍເອົາຄົນຈາກປະເທດໄທຫັ້ນ ໄປເປັນລູກນ້ອງ ໄປຢູ່ໃນ Call Center ໄປຢູ່ໃນທີມ Scammer ມີບັນຊີທີ່ຢູ່ໃນເມືອງໄທ ແລະເຮັດເປັນຂະບວນ ການ ອັນນີ້ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ຂອງບ້ານເຮົາ ຄືເວລາເຮົາຈັບໜິ ເຮົາຈະຈັບໄດ້ແຕ່ບັນຊີມ້າ ຊຶ່ງເປັນຄົນ ໄທ ຫຼື ໄປຈັບຄົນໄທໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແຕ່ເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຫົວໜ້າແກັ່ງກັບມາ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານຊູວິດ ກະມົນວິສິດ ນັກທຸລະກິດດ້ານສະຖານບັນເທີງ ແລະອະດີດວຸດທິສະມາຊິກໄທ ຖະແຫລງວ່າ ການທີ່ມີກາຊິໂນ King Roman ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳ ທີ່ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງແຂວງບໍ່ແກ້ວໃນລາວນັ້ນ ນອກຈາກຈະເປັນບ່ອນທີ່ຮອງຮັບບັນດານັກຫລິ້ນການພະນັນຈາກຈີນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ກໍຍັງມີບັນດານັກພະນັນ ທີ່ເປັນຊົນຊາດວ້າ ຈາກເຂດປົກຄອງຕົນເອງທາງພາກເໜືອຂອງເຂດລັດສານໃນມຽນມາດ້ວຍ ທີ່ພາກັນເດີນທາງມາຫລິ້ນການພະນັນຢູ່ທີ່ບ່ອນກາຊິໂນ King Roman ແລະກໍເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນເປັນການພາຍໃນວ່າ ສິ່ງທີ່ນັກພະນັນຊົນຊາດວ້າ ໄດ້ນຳມາແລກປ່ຽນເປັນທຶນສຳລັບຫລິ້ນການພະນັນກໍຄືຢາບ້າ ແລະຢາໄອສ໌ ທີ່ມີການຜະລິດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຢູ່ໃນເຂດຍຶດຄອງຂອງກອງກຳລັງວ້າໃນມຽນມາ ດັ່ງກ່າວເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຜູ້ລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳໃນລາວ ກໍຄືທ່ານຈ້າວ ເຫວີ້ຍ ນັກທຸລະກິດຈີນນັ້ນຈະບໍ່ຮູ້ເລື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານຈ້າວ ເຫວີ່ຍ ກໍໄດ້ຖະແຫລງຕອບໂຕ້ການກ່າວຫາຂອງທ່ານຊູວິດໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ເພາະໂຕທ່ານເອງບໍ່ເຄີຍພົວພັນກັບການຄ້າຢາເສບຕິດ ແຕ່ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍໃນລາວຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຈຶ່ງບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບແກັ່ງອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດແຕ່ຢ່າງໃດ ຫາກແຕ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ກໍໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສວ່າ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນລາວ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດແທ້ໆບໍ ເພາະເມື່ອ ພິຈາລະນາຜົນງານທີ່ຜ່ານມາ ຖືວ່າມີປະສິດທິພາບຕ່ຳຫລາຍ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ
ຢືນຢັນວ່າ:
“ການຕັດສິນພິພາກສາຢຶດຊັບທີ່ວ່າເປັນເງິນກີບນີ້ 2 ຕື້ກວ່າ ເງິນບາດກະ 6 ແສນກວ່າ ແລະສະກຸນ ເງິນດົ້ງກະຍັງມີ 10 ພັນດົ້ງ, ເງິນຢວນ 50 ຢວນນີ້ ມັນແມ່ນບໍ້ ຕົວເລກນີ້ຄືມັນນ້ອຍແທ້ ຂໍໃຫ້ເບິ່ງຄືນ. ບັນຫາທີ 2 ນີ້ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄະດີ ໂດຍສະເພາະຄະດີອາຍາຂັ້ນຕົ້ນ ຕົວເລກນີ້ກະ 10,039 ເລື້ອງ ກວມເອົາ 95.7 ເປີເຊັນ ແຕ່ວ່າ ເບິ່ງຕົວເລກການສົ່ງຄືນໃຫ້ສອບສວນຄືນໃໝ່ 2,300 ກວ່າເລື້ອງ ກໍສະແດງວ່າຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນດີເທົ່າທີ່ຄວນ”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວຢືນຢັນວ່າ ຕຳຫລວດລາວໄດ້ຈັບອາຊະຍາກອນຈີນ ທີ່ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດໃນລາວ ແລະໄດ້ສົ່ງໂຕໄປໃຫ້ກັບທາງການຕຳຫລວດຈີນກວ່າ 1.600 ຄົນ ທີ່ໄດ້ສໍ້ໂກງຊາວຈີນຈຳນວນ 2,500 ກວ່າກໍລະນີ ຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍຫລາຍກວ່າ 2,700 ລ້ານຢວນ. ສ່ວນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ກໍສາມາດຊ່ວຍເຫລືອແມ່ຍິງລາວທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດ ໃນຈີນໄດ້ເຖິງ 270 ກວ່າຄົນໃນຊ່ວງປີ 2020-2022 ຜ່ານມາ.