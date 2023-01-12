ທ່ານເພັດ ຣາດຊະວົງ ຈື່ບໍ່ໄດວ່າໄດ້ອາຍຸຈັກປີ ເວລາຄອບຄົວພາອົບພະຍົບຫລົບໜີຈາກແຂວງຊຳເໜືອໃນຊຸມປີ 1960 ຍ້ອນສົງຄາມ. ທ່ານເພັດພຽງແຕ່ຈື່ໄດ້ວ່າຄອບຄົວໄດ້ພາມາຕັ້ງຖີ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ບ້ານໂພນຕ້ອງ ໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ທ່ານເພັດໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເປັນເວລາສັ້ນໆ ຫລັງຈາກນັ້ນຄອບຄົວຕ້ອງໄດ້ພາອົບພະຍົບຫລົບໜີອີກເປັນຄັ້ງທີສອງໃນປີ 1978 ຍ້ອນການປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງຢູ່ໃນປະເທດລາວ. ຄອບຄົວຣາດຊະວົງ ກໍແມ່ນຄອບຄົວນຶ່ງທີ່ໄດ້ຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດ ໄປຢູ່ສູນອົບພະຍົບ ໃນປະເທດໄທ ເພື່ອລໍຖ້າການ ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ປະເທດທີສາມ ແລະໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ນະຄອນແຊນດີເອໂກ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1980 ມາຈົນເຖິງເທົ້າປັດຈຸບັນ.
ທ່ານເພັດ ບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບພວກຊາວໜຸ່ມອົບພະຍົບໂດຍທົ່ວໄປ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະວັດທະນາທຳອາເມຣິກາ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບອາຍຸປີການສຶກສາ ທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ສຳເລັດມັດທະຍົມ ກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ. ຫລັງຈາກນັ້ນພວກຊາວໜຸ່ມເຫລົ່ານີ້ສາມາດເລືອກເອົາວ່າ ຈະຮຽນຕໍ່ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລອີກສີ່ປີ ເພື່ອເອົາປະລິນຍາໃນຂະແໜງໃດນຶ່ງ. ແຕ່ຈະຕ້ອງມີທຶນການສຶກສາຮຽນໃຊ້ຈ່າຍຫລາຍໝື່ນໂດລາຕໍ່ປີ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍເລືອກເອົາການປະກອບອາຊີບໃດນຶ່ງ. ທ່ານເພັດ ໄດ້ເລືອກເອົາການສະໝັກເຂົ້າຮັບໃຊ້ເປັນທະຫານມາຣິນ ຢູ່ໃນກອງທັບສະຫະລັດເປັນເວລາ 11 ປີ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ແລະໄດ້ມີໂອກາດເດີນທາງໄປເຫັນຫລາຍປະເທດ ດັ່ງທີ່ທ່ານເພັດໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ
ການຮັບໃຊ້ເປັນທະຫານ ຢູ່ໃນກອງທັບສະຫະລັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການປ້ອງກັນຊາດ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລຫລາຍຢ່າງ ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະກຽດຕິຍົດ. ທ່ານເພັດໄດ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບສະຫະລັດ ເປັນເວລາ 11 ປີ ໄດ້ຮັບຊັ້ນສິບຕີ ພ້ອມດ້ວຍທຶນການສຶກສາ ທີ່ນຳພາທ່ານສຳເລັດປະລິນຍາໂທ ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ ຫລື Business Adminstration ໃນປີ 2007 ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຟິນິກສ໌ (University of Phoenix) ລັດອາຣີໂຊນາ ຊຶ່ງທ່ານເພັດໄດ້ກ່າວ ເຖີງຕອນນີ້ວ່າ:
ດ້ວຍຜົນສຳເລັດການສຶກສາ ມີພື້ນຖານການຮັບໃຊ້ ຢູ່ໃນກອງທັບສະຫະລັດມາກ່ອນ. ຫລັງຈາກໄດ້ອອກຈາກການຮັບໃຊ້ທະຫານ ທ່ານເພັດໄດ້ກັບຄືນສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ກອງທັບສະຫະລັດອີກ. ແຕ່ບັດນີ້ໃນນາມພົນລະເຮືອນມີໜ້າທີ່ເກັບກຳຮັກສາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງເຄື່ອງບິນທະຫານມາຣິນ ແລະເຮືອບິນກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ນະຄອນແຊນດີເອໂກ ທີ່ເປັນທ່າກຳປັ່ນລົບໃຫຍ່ທີ່ສຳຄັນຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານເພັດ ໄດ້ກ່າວເຖິງໜ້າທີຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງນີ້:
ທ່ານເພັດ ຣາດຊະວົງ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບສະຫະລັດ ໃນນາມພົນລະເຮືອນມາໄດ້ 22 ປີ. ບັດນີ້ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະບຳນານ ທ່ານໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງຜົນກຳໄລຂອງການເຮັດວຽກ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ເສັ້ນທາງຊີວິດຂອງທ່ານເພັດ ຣາດຊະວົງ ເຕັມໄປດ້ວຍການພະຈົນໄພຂອງສົງຄາມ ຈາກແຂວງຊຳເໜືອ ປະເທດລາວ ແລະຊີວິດການເປັນອົບພະຍົບ. ທ່ານເພັດໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດ ຂອງການຮັບໃຊ້ ຢູ່ໃນກອງທັບສະຫະລັດ ແລະ ສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ບັດນີ້ທ່ານເພັດພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະພັກຜ່ອນຊົມຊື່ນກັບໝາກຜົນ ທີ່ໄດ້ສ້າງມາຢ່າງໜ້າສັນລະເສີນ.