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ວັນອັງຄານ, 10 ມັງກອນ 2023
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນາຍ​ຊ່າງ​ຜູ້​ມີ​ພອນ​ສະ​ຫວັນ ​ແປ​ງ​​ທຸກ​​ຢ່າງໄດ້ ​ແມ່ນ​ອາ​ຊີບ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ດີ​ອັນນຶ່ງ

  • ກິ່ງ​ສະຫວັນ ປະ​ຖັມມະ​ວົງ
ທ່ານ​ໂລ້ນ ຈັນ​ທະ​ວົງ​ສ​ໍ ນາຍ​ຊ່າງ​ທີ່​ມີ​ພອນ​ສະ​ຫວັ​ນ

Handyman ​ໝາຍ​ເຖິງ​ບຸກກ​ຄົນ​ມີ​ພອນ​ສະ​ຫວັນ ສາ​ມາດ​ແກ້​ໄບ​ບັນ​ຫາ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ການ​ໃຊ້​ຝີ​ມື​ແກ້​ໄຂ​ສ້ອ​ມ​ແປງ​ຕ່າງໆ ແລະ​ນີ້​ແມ່ນອາ​ຊີບ​ຂອງ ອນ​ສະ​ຫວັນ ສາ​ມາດ​ແກ້​ໄບ​ບັນ​ຫາ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ການ​ໃຊ້​ຝີ​ມື​ແກ້​ໄຂ​ສ້ອ​ມ​ແປງ​ຕ່າງໆ ແລະ​ນີ້​ແມ່ນອາ​ຊີບ​ຂອງ ທ່ານ​ໂລ້ນ ຈັນ​ທະ​ວົງ​ສໍ ​ນາຍ​ຊ່​າງ​ຜູ້​ມີ​ພອນ​ສະ​ຫວັນ ສາມາດ​ສ້ອມ​ແປ​ງ​ໄດ້​ເກືອບ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ລະ​ບົບ​ໄຟ​ຟ້າແລະ​ປຸກ​ສ້າງ​ໃດໆ​ກໍ​ດີ ​ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ທ່ານ​ໂລ້ນ ໄດ້​ມີ​ການຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ຢູ່​ເປັນ​ປະ​ຈຳ ​ຮັບ​ໃຊ້ຄົນ​ໃກ້​ຊິດ​ຮັກ​ແພງ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ລາວ ໄທ ແລະ​ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອ ​ຂອງ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ. ​ທ່ານ​ໂລ້ນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສ້ອມ​ແປງ​ຫຍັງ​ໄດ້​ແດ່​ດັ່ງ​ນີ້:

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Handyman ນາຍ​ຊ່າງ​ທີ​ມິ​ພອ​ນ​ຫວັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ຮ້າ​ນ​ອາ​ຫານ​ມາ​ຊົ່ວ​ໄລ​ຍະ​ນຶ່ງ ທ່ານ​ໂລ້ນ ​ໄດ້ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ມາ​ປະ​ກອບ​ວິ​ຊາອາ​ຊີບ ​ເຮັດ​ວຽກ​ຊ້ອມ​ແປງ​ຕ່າ​ງໆ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ​ເປັ​ນາຍ​ຕົນ​ເອງ ໂດຍ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ງານ​ຊ່ວຍ. ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດວຽກ​ງານຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມານັ້ນ ໄດ້​ເປັນ​ທີ່​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຈາກ​ພວກ​ລູກ​ຄ້າ ແລະ​ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ບອກ​ເລົ່າ​ປາກ​ຕໍ່​ປາກ​ກັນ​ອອກ​ໄປ. ​ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ​ທ່ານ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ຢູ່​ເປັນ​ປະ​ຈຳ​ຕະ​ຫລອດ​ປີ. ທ່ານ​ໂລ້ນ​ພຽງ​ແຕ່ບອກ​ໄດ້​ວ່າ ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ນັ້ນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ວຽກ​ໜ້ອຍ​ວຽກ​ຫລາຍ ແລະ​ຈະ​ບອກ​ເຖິງ​ລາ​ຄາ​ໂດຍ​ຕົງນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້ ແຕ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄດ້​ວ່າເປັນ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ຕໍ່​າກວ່າ​ໄປ​ຈ້າງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ທີ່​ສົ່ງ​ຄົນ​ມາ​ຊັ່ງ​ຊາ​ເບິ່ງ​ວຽກແລະ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ແພງ. ນີ້​ແມ່ນ​ວິ​ຊາ​ການ​ຫາ​ຢູ່​ຫາ​ກິນ​ທີ່​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫລະ ອີກ​ຢ່າງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້ ແລະເຫັນ​ມີຢູ່​ໃນທຸກ​ສັງ​ຄົມທົ່ວສະ​ຫະ​ລັດ.

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