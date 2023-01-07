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ວັນເສົາ, 07 ມັງກອນ 2023
ລາວ

ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ​ຄາດ​ວ່າ ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລ​າວ ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 2.5 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປີ 2022

ເງິນ​ກີບ​ລາວ

ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ​ຄາດ​ວ່າ ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລ​າວ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 2.5 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ປີ 2022 ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລ​າວ​ຄາດ​ວ່າ ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລາວ​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ 4.4 ເປີ​ເຊັນ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟິ້​ສູງ ແລະ​ເງິນ​ກີບ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ກໍ​ຕາມ ຊຶ່ງ​ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ​ໄດ້​ປັບ​ລົດ​ຄາດ​ໝາຍ​ກາ​ນ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ​ປາ​ຊິ​ຟິກ​ຈາກ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 5 ເປີ​ເຊັນ ລົງ​ມາ​ເປັນ 3.2 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນ​ເມ​ສາ ຫາ ​ເດືອນຕຸ​ລາ 2022 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ ອັນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ສູງ ແລະ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ທີ່​ປັ່ນ​ປ່ວນຢ່າງ​ໜັກ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ຄ່າ​ເງິນ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຢ່າງ​ຮຸ​ນ​ແຮງ​ອີກ​ດ້ວຍ ແລະພາຍໃຕ້​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ລະ​ດັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ​ຫລື ​(GDP) ຢ່າງ​ຫລີກ​ຫລ່ຽງບໍ່​ໄດ້ດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ ໂດຍ​ສຳ​ລັບ ສ​ປ​ປ. ລາວ ນັ້ນ ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ ຄາດ​ໝາຍ​ວ່າ GDP ໃນ​ຕະ​ຫລອດ​ປີ 2022 ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ພຽງ 2.5 ເປີ​ເຊັນ ​ໂດຍ​ລົດ​ລົງ​ຈາກ​ເດີມ​ທີ່​ຄາດ​ໝາຍໄວ້ ​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 3.8 ເປີ​ເຊັນ ເມື່ອ​ເດືອນ​ເມ​ສາ ປີ 2022 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໄດ້​ເປີດ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ຈາກ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2022 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ນັ້ນ ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ພາກ​ບໍ​ລິ​ການແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ລາວ ​ເລີ້ມ​ຟື້ນ​ໂຕ ແລະ​ມີລາຍ​ຮັບ​ເປັນ​ເງິນ​ຕາຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອີກ​ຄັ້ງ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ຂາດ​ລາຍ​ໄດ້ ນັບ​ເປັນ​ເວ​ລາກວ່າ 2 ປີ ເພາະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດພະ​ຍາດໄວ​ຣັ​ສ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພາກ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ​ພາກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳກໍ​ກັບ​ຄື​ນ​ສູ່​ສະ​ພາ​ວະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທາງ​ການ​ລາວ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2022 ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 4.4 ເປີ​ເຊັນ ຢ່າງ​ແນ່ນອນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຄຳ​ເຈນ ວົງ​ໂພ​ສີ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“9 ເດືອນ GDP ບັ​ນ​ລຸ​ໄດ້ 4.2 ເປີ​ເຊັນ ແລະ​ໝົດ​ປີ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ບັນ​ລຸ 4.4 ເປີ​ເຊັນ ແຜນ​ການ​ແມ່ນ 4.5 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ນີ້ ຂະ​ແໜ​ງກະ​ສິ​ກຳ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ 2.9 ເປີ​ເຊັນ ກວມ 17.5 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ອຸດ​ສາ​ຫ​ະ​ກຳ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ 4.4 ເປີ​ເຊັນ ກວມ 34.1 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ການ​ບໍ​ລິ​ການຂະ​ຫຍານ​ໂຕ 4.9 ເປີ​ເຊັນ ກວມ​ເອົາ 37.1 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ແລະ ພາ​ສີ​ອາ​ກອນຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ 4.2 ເປີ​ເຊັນ ກວມ​ເອົ​າ 11.3 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ແລະ GDP ຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ​ບັນ​ລຸ 1,841 ໂດ​ລາ​ ແຜນ​ການ​ແມ່ນ 2,530 ໂດ​ລາ​.”

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ ໄດ້​ຄາດ​ໝາຍ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ຂອງ GDP ໃນ​ປີ 2022 ຈາກ​ລະ​ດັບ 4.2 ເປີ​ເຊັນ ເປັນ 4.5 ເປີ​ເຊັນ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ GDP ມີ​ ມູ​ນ​ຄ່າ​ລວມ 205,285 ຕື້​ກີບ ​ທີ່​ຄິດ​ສະ​ເລ່ຍ​ເປັນ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ລະ​ດັບ 2,674 ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່ຄົນ​ຕໍ່ປີ ໂດຍລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຈະ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ໄດ້ 16,44 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ​ແລະ​ຈະ​ຄຸມ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ​ບໍ່​ເກີນ 18,05 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ເພື່ອ​ຈະ​ຄຸມ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃຫ້​ບໍ່​ເກີນ 1,61 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ແລະ​ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໄວ້​ໃນ​ມູ​ນ​ຄ່າ​ລວມ 43,950 ກວ່າ​ຕື້​ກີບ ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 3,950 ​ຕື້​ກີບ ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ 6,750 ຕື້​ກີບ ແລະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ໄດ້​ 33,250 ຕື້​ກີບ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ປັດ​ໄຈ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ ບໍ່​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ລາວ ກໍ​ຄື​ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ທີ່​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ ແລະ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ດັ່ງ​ທີ່ ດ​ຣ. ອັດ ພິ​ສານ​ວາ​ນິດ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ສູນ​ສຶກ​ສາ​ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຫໍ​ການ​ຄ້າ​ໄທ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

​ຄ່າ​ເງິນ​ກີບຂອງ ສ​ປ​ປ.ລາວ ອ່ອນ​ຫລາຍ​ ໃນ​ຊ່ວງຫລາຍປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຖ້າ​ເຮົ​າ​ທຽບ​ປີ 2012 ປີ 2013 ປິ 2014 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ທຽບ​ກັບ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ອ່ອນ​ໄປ​ເກືອບ 100 ​ເປີ​ເຊັນ ​ຖ້າ​ທຽ​ບເງິນບາດ ປັດ​ຈຸ​ບັນ 400 ກວ່າ​ກີບ ແລກ​ໄດ້ 1 ບາດ ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ອ່ອນມາຫລາຍ ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ກໍ​ຄື ພໍ້ທັງ​ໂຄວິດ ຕໍ່ດ້ວຍສົງ​ຄາມ​ຣັດ​ເຊຍ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລ້ວ ສ​ປ​ປ.ລາວ ກໍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່ຕ້ອງ​ເພີ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ ປູຍ ອາ​ຫານການ​ກິນ 90 ເປີ​ເຊັນ ນີ້ຈາກ​ຈ່າງ​ປະ​ເທດ.”

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທາ​ງ​ການ​ລາວ​ຄ​າດ​ຫວັງ​ວ່າ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ​ຄ່າ​ເງິນ​ກີບ​ຂອງ​ລາ​ວ ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສະພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໄດ້​ໃນ​ມໍ່ໆ​ນີ້ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ພະ​ລັງ​ງ​ານ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່ມີ​ມູນ​ຄ່າ ເຖິງ 1,760 ລ້ານໂດ​ລາ​ ໃນ​ປີ 2022 ແລະ​ຄາດ​ວ່າ​ ຈະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 2,453 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ ໃນ​ປີ 2023 ​ຊຶ່ງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເກີນກວ່າ 39 ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2022 ແຕ່​ບັນ​ຫາ​ຄື 70 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​ເປັນ​ລາຍ​ໄດ້​ເງິນ​ຕາ ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ໂອ​ນ​ເຂົ້າ​ມາ​ລາວ ເພາະ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ລາວ​ ຕ້ອງ​ໃຊ້​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ​ເອງ.

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