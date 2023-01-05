ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການນຳໂອ້ລົມ ກັບຍານາງວາດສະໜາ ສະຫຼຽນຄຳ ນັກທຸລະກິດຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງຢູ່ລັດອາແກນຊໍ ມາສະເໜີທ່ານ. ກ່ອນ ທີ່ຍານາງວາດສະໜາ ໄດ້ກາຍມາເປັນນັກທຸລະກິດ ເງິນລ້ານນັ້ນ ຊີວິດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຜ່ານກັບຄວາມດຸໝັ່ນອົດທົນຫລາຍຢ່າງ ຈົນປະສົບຜົນສຳເລັດ. ຊີວິດຂອງຍານາງວາດສະໜາ ເປັນມາຢ່າງໃດນັ້ນ ເຊີນຮັບຟັງໄດ້ຈາກກິ່ງສະຫວັນ.
ນາງວາດສະໜາ ສະຫລຽນຄຳ ເກີດຢູ່ບ້ານໜອງທາໃຕ້ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເດີນທາງເຂົ້າມາສະຫະລັດ ໃນປີຊຸມປີ 1990 ແລະໄດ້ມາຕົກຢູ່ ເມືອງຝອດເຫວີດ ລັດເທັກຊັສ ກ່ອນໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ລັດອາແກນຊໍ ບ່ອນມີວຽກເຮັດງານທຳ. ຍານາງວາດສະໜາ ແລະສາມີ ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານປາດຊີ້ນໄກ່ Tyson Food Company ກັບບັນດາຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ປະປົນກັບຄົນເຊື້ອຊາດອື່ນໆ ຊຶ່ງເວລານັ້ນ ຄ່າແຮງງານຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ຕ່ຳກວ່າ 10 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວ.
ເປັນເວລາຫລາຍປີຕໍ່ມາ ຍານາງວາດສະໜາ ແລະສາມີສາມາດທ້ອນຫອມເງິນໄດ້ຈຳນວນນຶ່ງ ແລະຢາກເຮັດທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະຢາກຊື້ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງເຮືອນຊານ ທີີ່ມີເຄື່ອງອຸບປະກອນຕ່າງໆ. ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດຊື້ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງໄດ້ນັ້ນ ຍານາງວາດສະໜາແລະສາມີຕ້ອງມີສິນເຊື່ອແລະ ໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ ຊຶ່ງຍານາງວາດສະໜາ ກ່າວວ່າ ສາມີຂອງນາງ ໂຊກດີທີ່ຮູ້ຈັກກັບຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະຊ່ວຍເຫລືອ ຊຶ່ງນາງໄດ້ກ່າວເຖິງຕອນເລີ້ມຕົ້ນທຸລະກິດສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງຂອງຄອບຄົວສະຫລຽນຄຳ ມີຊື່ວ່າ “Building Supply” ເປັນທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະມີພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຢູ່ຫົກຄົນ. ຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ໆກັນນີ້ກໍມີ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງອີກຈຳນວນນຶ່ງ. ຮ້ານ Building Supply ເປີດຫົກມື້ ຈາກວັນຈັນຫາວັນເສົາ ແລະວັນອາທິດປິດ. ລະດູການທີ່ມີການຊື້ຂາຍຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນລະດູບານໃໝ່ ຈົນຮອດລະດູຮ້ອນ. ໃນໄລຍະສີ່ປີທີ່ເປີດທຸລະກິດ ຮ້ານ Building Supply ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະກຳລັງທຳການຂະຫຍາຍກິດຈະການອອກໄປ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນກໍຄືການໃຊ້ຈ່າຍສັ່ງຊື້ອຸບປະກອນຕ່າງໆນຳມາວາງຂາຍຕົກເງິນປີນຶ່ງກວ່າສອງລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງຍານາງວາດສະໜາ ຂໍສະຫງວນເຖິງໂຕເລກຜົນກຳໄລປະຈຳ ແລະໄດ້ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຢູ່ໃນລັດອາແກນຊໍ ມີປະຊາຊົນອາເມຣິກາເຊື້ອສາຍລາວຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານເປັນເວລາກວ່າສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ບັດນີ້ສາມາດພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າສະມາຊິກສະມາຄົມຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວລຸ້ນໃໝ່ ໄດ້ທຳຄວາມຄືບໜ້າຢູ່ໃນໜ້າທີ່ວຽກການຕ່າງໆ ຊຶ່ງຍານາງວາດສະໜາ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ຮ້ານ Building Supply ຂອງຄອບຄົວຍານາງວາດສະໜາ ສະຫລຽນຄຳ ແມ່ນໂຕຢ່າງ ຈາກການດຸໝັ່ນ ອົດທົນ ແລະມີພິກໄຫວ ທີ່ນຳມາແຫ່ງຜົນສຳເລັດຂອງການເຮັດທຸລະກິດ ຢ່າງໜ້າສັນລະເສີນ.