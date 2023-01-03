ທ້າວເກັ່ງ ກື້ ອາຍຸ 67 ປີ ມາຈາກເມືອງລ່ອງແຈ້ງ ປະເທດລາວ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນຊຸມປີ 1980 ຫລັງຈາກນັ້ນໄດ້ຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປຢູ່ຫລາຍລັດ ກ່ອນທີ່ລາວ ແລະຄອບຄົວໄດ້ຕັດສິນໃຈຢູ່ລັດຟລໍຣິດາ ບ່ອນທີ່ມີອາກາດອົບອຸ່ນ ແລະສາມາດປູກຝັງໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ຊຶ່ງທ້າວເກັ່ງ ພໍ່ຄ້າຂາຍນ້ຳອ້ອຍສົດ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຮ້ານຂອງທ້າວເກັ່ງ ມີອ້ອຍເປັນລຳທີ່ນຳມາຈາກສວນຂອງລາວ ວາງກອງກັນໄວ້. ລູກຊາຍຂອງລາວ ຊື່ທ້າວມົວ ກື້ ຈັບເອົາອ້ອຍແຕ່ລະທ່ອນມາໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນ ແລ້ວ ໂຕ່ງເອົານ້ຳອ້ອຍສົດທີ່ໄຫລອອກມານັ້ນໃສ່ຈອກ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ສັ່ງ ທີ່ມີຂາຍຢູ່ສາມລາຄ່າຄື ຈອກນ້ອຍ 3 ໂດລາ, ຈອກກາງ 5 ໂດລາ ແລະຈອກໃຫຍ່ 8 ໂດລາ. ຖ້າໃສ່ນ້ຳກ້ອນລາຄາຈະຖືກລົງນຶ່ງໂດລາ ຊຶ່ງມີຄົນພາກັນຢືນລຽນແຖວຊື້ຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ. ຮ້ານຂາຍນ້ຳອ້ອຍຂອງທ້າວເກັ່ງ ຮວມຢູ່ໃນບັນດາຊາວສວນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົນເອເຊຍທີມາຈາກ ລາວ ກຳປູເຈຍ ຫວຽດນາມ ແລະອາເມຣິກາໃຕ້ ທີ່ນຳເອົາເຄື່ອງປູກຕ່າງໆມາວາງຂາຍທຸກໆວັນເສົາ ແລະອາທິດຢູ່ຕະຫລາດຊາວສວນ ຫລື Farmer’s Market.
ຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາມີປະຊາຊົນມົ້ງອາເມຣິກັນ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ທີ່ນີ້ປະມານ 4,000 ຄົນ. ເຂົາເຈົ້າທຳມາຫາກິນໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຫລາຍຢ່າງ ແລະສ່ວນນຶ່ງເປັນຊາວສວນ ອັນເປັນພື້ນຖານການທຳມາຫາກິດທີ່ລຶ້ງເຄີຍມາແຕ່ປະເທດລາວ