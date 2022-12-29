ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບອີກບໍ່ເທົ່າໃດວັນກໍຈະຮອດປີໃໝ່ແລ້ວ, ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງວີໂອເອສຳລັບມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບບັນດາພີ່ນ້ອງເຊື້ອສາຍລາວຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ, ແບລຢ້ຽມ, ໂປແລນ, ການາດາ ແລະສະຫະລັດ ມາສະເໜີທ່ານວ່າ ພວກເພີ່ນກະກຽມການສະຫລອງຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ສາກົນ 2023 ກັນຢ່າງໃດ. ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈຳນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ສາກົນເປັນງານທີ່ສຳຄັນທີ່ປະຊາຊົນທົ່ວໂລກພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງຢ່າງອຶກກະທຶກຄຶກຄື້ນ, ເຊິ່ງເຮົາມັກຈະເຫັນບັນດາເມືອງໃຫຍ່ຂອງແຕ່ລະປະເທດມັກຈະຈູດດອກໄມ້ໄຟຢ່າງອາລັງການທຸກໆປີເພື່ອຕອນຮັບປີໃໝ່. ໃນຕອນແລງຂອງວັນເສົາວັນທີ 31 ຜູ້ຄົນຈະພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນເປັນໝູ່ຄະນະຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ, ຮ້ານອາຫານ ແລະໂຮງແຮມ ຊຸມແຊວກິນດື່ມ, ຮ້ອງລຳທຳເພງຢ່າງສະໜຸກສະໜານ. ຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວບ່ອນເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດນັ້ນກໍຄື ຈະຕຸລັດ Time Square ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ. ກ່ອນການລະບາດໂຄວິດ-19 ທ່າມກາງອາກາດທີ່ໜາວຈັດ ຝູງຊົນຫລາຍຮ້ອຍພັນຄົນພາກັນລໍຖ້າຈົນຮອດທ່ຽງຄືນ ຊົມການສະແດງຂອງພວກດາຣານັກຮ້ອງ ແລະຢືນລໍຖ້ານັບເວລາຖອຍຫລັງ ໃນຂະນະທີ່ໝາກບານໃຫຍ່ຄ່ອຍໆ ເລື່ອນລົງມາຈາກກົກເສົາສູງໃນລະຫວ່າງ 10 ວິນາທີສຸດທ້າຍຂອງປີ ເຊິ່ງເປັນ ສັນຍາລັກຕອນເຊົ້າຂອງປີໃໝ່. ເປັນເວລາກວ່າສອງປີທີ່ຜ່ານມາທາງການໄດ້ມີກຳໜົດໃຫ້ມີຝູງຊົນເຕົ້າໂຮມກັນໜ້ອຍລົງເນື່ອງຈາກການລະບາດໂຄວິດ-19. ສຳລັບປີ 2022 ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີພຽງແຕ່ 15,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕະຕຸລັດ Time Square ໄດ້.
ໃນໄລຍະສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫັນປ່ຽນແນວຄິດ ເຮັດໃຫ້ການພົບປະກັນສັງສັນກັນເປັນກຸ່ມນ້ອຍລົງ ໃນຂະນະດຽວກັນອາຍຸສັງຂານຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນມາກ່ອນນັ້ນກໍໄດ້ຖອຍລົງ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄກແກ້ວ ແລະຍານາງນິຣາວັນ ຈັນທະຄຳ ຢູ່ນະຄອນຫລວງປາຣີ ກ່າວສູ່ຟັງວ່າ:
ເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນລະວຸດ ສະມາຊິກສັງຄົມລາວອີກຄົນນຶ່ງຢູ່ປະເທດແບລຈ້ຽມ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນທີ່ການສະຫລອງບຸນຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນປີນີ້ ແມ່ນສະຫຼອງສະເພາະສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າຄຳຜາຍ ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ທ່ານອະນຸລິດ ຈາຊາ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນຄົນເຊື້ອສາຍລາວປະມານສາມຄົນ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວຢູ່ໃນປະເທດໂປແລນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບສະພາບການສູ່ ຕໍ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຢູ່ທີ່ນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ປະເທດການາດາ ທ່ານທອງສຸກ ວົງພັກດີ ປະທານສະມາຄົມໂຕຣອນໂຕ ໄດ້ອະທິບາຍການກະກຽມສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ສາກົນ 2023 ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ້າຍສຸດນີ້ກໍແມ່ນ ທ່ານຈິມມີ ເຂຣ ຢູ່ລັດອາແຄນຊໍ ຢູ່ທາງພາກກາງໄປທາງມິດຕາເວັນຕົກຂອງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ກ່າວເຖິງການກະກຽມສະຫລອງບຸນຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2023 ດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນການຖາມຂ່າວພີ່ນ້ອງເຊື້ອສາຍລາວຢູ່ ປະເທດຝຣັ່ງ ແບລຈ້ຽມ ໂປແລນ ການາດາ ແລະສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກ່ຽວກັບການກະກຽມສະຫລອງບຸນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ 2022 ແລະຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2023. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ຈັດທຳລາຍການ ວິທະຍຸ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ຂໍຖືໂອກາດນີ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານຜູ້ຕິດຕາມຟັງລາຍການ ວີໂອເອ ຂອງພວກເຮົາ. ຂໍອວຍພອນໃຫ້ປີໃໝ່ 2023 ນີ້ເປັນປີທີ່ນຳເອົາຜົນສຳເລັດທຸກສິ່ງທຸກປະການ ແລະປາດສະຈາກພະຍາດໂລຄາມາສູ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກທ່ານພ້ອມດ້ວຍຄວຍຄົວດ້ວຍເຖີດ.