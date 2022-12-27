ທ້າວອະນຸລິດ ຊາຈາ ແມ່ນອະດີດນັກສຶກສາຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ບໍ່ກັບບ້ານ ລາວໄດ້ສິນໃຈຕັ້ງຖິ່ນຖານສ້າງຄອບຄົວກັບຄົນໂປແລນ ແລະເຮັດທຸກິດຮ້ານອາຫານຢູ່ນອກນະຄອນຫລວງວໍຊໍ. ນັບແຕ່ເດືອນກຸມພາ ປີ 2022 ມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນປະຊາຊົນຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານຢູເຄຣນ ໄດ້ພາກັນອົບພະຍົບອອກຈາກປະເທດ 7 ລ້ານ 4 ແສນຄົນ ໄປລີ້ໄພຢູ່ທົ່ວຢູໂຣບ ໂດຍສະເພາະປະເທດໂປແລນ 1 ລ້ານ 4 ແສນຄົນ ຍ້ອນສົງຄາມການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ທ້າວອະນຸລິດ ແມ່ນນັກອາສາສະໝັກຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໂດຍທົ່ວໄປແກ່ຊາວອົບພະຍົບຢູເຄຣນຊຶ່ງ ອະນຸລິດ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງອົບພະຍົບຢູເຄຣນ ສຸ່ຟັງດັ່ງນີ້”
ທ້າວອະນຸລິດ ແມ່ນຜູ້ລີ້ໄພການເມືອງຄົນນຶ່ງ ທີ່ເຫັນອົກເຫັນໃຈເພື່ອມະນຸດດ້ວຍກັນ. ທ້າວອະນຸສິດ ກ່າວວ່າ ປະເທດຢູເຄຣນ ແລະປະເທດໂປແລນ ເປັນບ້ານພີ່ເມືອງນ້ອງ ເຂົາເຈົ້າຮັກແພງກັນ ແລະໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຊຶ່ງກັນມາຕະຫລອດ. ດ້ວຍເຫດນີ້ປະເທດໂປແລນ ຈຶ່ງເປີດອ້ອມແຂນຮັບເອົາອົບພະຍົບຈາກຢູເຄຣນ ຫລາຍກວ່າບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນຢູໂຣບ.