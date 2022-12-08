ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງວີໂອເອ ໃນແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບ ທ່ານຄຳໄພ ພິມພະຈັນ ນາຍຊ່າງປະກອບ ສ້ອມແປງເຮືອບິນລົບ ແລະເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຫລື “Airforce One” ມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ກິ່ງສະຫວັນ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານຄຳໄພ ພິມພະຈັນ ເກີດຢູ່ບ້ານສວນມອນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງຝອດເຫວີດ ລັດເທັກຊັສ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກັບຄອບຄົວໃນປີ 1979 ເວລານັ້ນມີອາຍຸໄດ້ 19 ປີ. ເນື່ອງຈາກອາຍຸກາຍກະສຽນ ຄຳໄພ ບໍ່ສາມາດ ເຂົ້າມັດທະຍົມປາຍ ແລະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ. ເພາະສະນັ້ນ ຄຳໄພ ຕ້ອງໄດ້ຮຽນລັດ ເຂົ້າໂຮງຮຽນອົບໂຮມວິຊາອາຊີບໂດຍສະເພາະ ແລະໄດ້ເລືອກເອົາຝ່າຍສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກ ເປັນເວລາສອງປີ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບ ທີ່ພົວພັນກັບການຮຽນມາຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລົດລະ ສະແຫວງຫາວຽກທີ່ດີກວ່າ ໝັ້ນຄົງ ແລະໄດ້ເງິນ
ຫຼາຍກວ່າ.
ຫລັງຈາກມີປະສົບການກ່ຽວກັບແຜ່ນເຫລັກ ແລະໂຄງຮ່າງຂອງເຫລັກ ທ່ານຄຳໄພ ໄດ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ ລັອກຮີດ ມາຕິນ (Lockheed Martin) ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ ແລະມີຊື່ສຽງດ້ານສ້າງອາວຸດປ້ອງກັນປະເທດ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະອະວະກາດ ຂອງສະຫະລັດ. ບໍລິສັດລັອກຮີດ ມາຕິນ ມີພະນັກງານຢູ່ປະມານ 114,000 ຄົນ ແລະມີສາຂາຢູ່ທົ່ວໂລກ ມີໜ້າທີ່ຄົ້ນຄ້ວາ ອອກແບບ ພັດທະນາ ແລະສ້າງລະບົບເທັກໂນໂລຈີອັນກ້າວໜ້າ.
ກ່ອນທີ່ທ່ານຄຳໄພ ຈະໄດ້ມາເລີ້ມປະກອບໜ້າທີ່ວຽກງານຢູ່ທີ່ນີ້ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງ ແລະຜ່ານການກວດປະຫວັດເບື້ອງຫລັງ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດເປັນຂັ້ນຕອນ ຊຶ່ງທ່ານຄຳໄພ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານຄຳໄພ ກ່າວເຖິງຜົນກຳໄລຂອງການເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດລັອກຮີດ ມາຕິນ ເຊັ່ນວ່າວັນພັກ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຄ່າລ່ວງເວລາ ແລະອື່ນໆວ່າ:
ບໍລິສັດລັອກຮີດ ມາຕິນ ເປັນນຶ່ງໃນບໍລິສັດໃຫຍ່ດ້ານການສ້າງອາວຸດ ແລະເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ເຮັດວຽກຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ຢູ່ໃນເມືອງຝອດເຫວີດ ລັດເທັກຊັສແຫ່ງນີ້ ມີຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ເປັນພະນັກງານເຮັດວຽກແຕ່ລະໜ້າທີ່ ແຕ່ບໍ່ສາມາດພົບພໍ້ກັນເປັນປະຈຳ ເນື່ອງຈາກເວລາຕ່າງກັນ ຢູ່ຄົນລະພະແນກ ແລະໄກກັນ. ທ່ານຄຳໄພ ໄດ້ກ່າວເຖິງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ທ່ານຄຳໄພ ໄດ້ຜ່ານກັບຄວາມລຳບາກຂອງການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ດ້ານພາສາ ວັດທະນາທຳ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ບັດນີ້ ທ່ານໄດ້ບັນລຸຄວາມສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະການສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງປະເທດ ຊຶ່ງທ່ານຄຳໄພ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານຄຳໄພ ພິມພະຈັນ ເປັນໂຕຢ່າງສະມາຊິກສັງຄົມລາວອາເມຣິກາ ອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດກວ່າສີ່ທົດສະວັດກ່ອນ ແລະບັດນີ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຖິງເຫັນຜົນສຳເລັດ. ຍັງອີກບໍ່ນານ ທ່ານຄຳໄພ ຈະອອກບຳນານ ແລະພັກຜ່ອນກັບໝາກຜົນທີ່ໄດ້ສ້າງມາ.