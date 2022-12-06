ເມືອງເຊນປີເຕີສະເບີກ ລັດຟຣໍລິດາ ຕັ້ງຢູ່ປາກອ່າວແທມປາ ມີອາກາດອົບອຸ່ນໃນຍາມໜາວ ແຕ່ວ່າລະດູຮ້ອນມີຄວາມຮ້ອນເອົ້າກາຍຮ້ອຍອົງສາ. ເພາະສະນັ້ນ ທຳມະຊາດ ແລະບັນຍາກາດຢູ່ໃນເຂດນີ້ແມ່ນຄືກັນກັບຢູ່ເມືອງລາວ ມີຕົ້ນໄມ້ສູງ ໂດຍ ສະເພາະຕົ້ນປາລມ໌ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ແລະຕົ້ນໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ຊື່ງເປັນອາກາດທີ່ ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ມັກປູກຝັງ.
ທ່ານມາ ຢັງ ອາຍຸ 64 ປີ ແລະພັນລະຍາ ນາງປາຟົວ ຢູ່ໃນຈຳນວນຄອບຄົວຊາວມົ້ງຫລາຍສິບຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ພາກັນມາ ຊື້ດິນປູກພືດຜັກຕ່າງໆຂາຍຢູ່ຕະຫລາດຊາວສວນ ຫລື Famer’s Market ທຸກໆວັນເສົາ ແລະອາທິດ ໃນເມືອງເຊນພິດ ຊຶ່ງ ທ່ານມາ ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ຕະຫລາດຊາວສວນແຫ່ງນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຊາວເອເຊຍ ເຊັ່ນວ່າມົ້ງ ກຳປູເຈຍ ຫວຽດນາມ ແລະສະແປນິສ ທີ່ພາກັນນຳເອົາເຄື່ອງປູກຂອງຝັງເຂົາເຈົ້າມາວາງຂາຍໃນວັນເສົາ ແລະວັນອາທິດ ແຕ່ຕອນເຊົ້າຫາທ່ຽງວັນ. ບັນດາພຶດຜັກມີໝາກໝາກກອກ ໝາມອນໄຂ່ ດອກສົ້ມພໍດີ ໝາກສີດາ ໝາກຂຽບ ໜໍ່ໄມ້ ໝາກຂາມອ່ອນ ແລະນ້ຳອ້ອຍສົດ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງເປັນອາຫາການກິນ ທີ່ຫາກິນໄດ້ຍາກຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງສະຫະລັດ ເພາະເປັນເຂດທີ່ອາກາດບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ.