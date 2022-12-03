ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນເສົາ, 03 ທັນວາ 2022
ລາວ

ລັດ​ຖ​ະ​ບ​ານ​ໄທ​ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ປາບ​ປາມ​ ບັນ​ດາ​ແກັ່ງ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຈີນ

ທາງການໄທ ຈັບພວກອາຊະຍາກອນຊາວຈີນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປດຳເນີນການ ສູນໂທລະສັບ ເພື່ອສໍ້ໂກງຄົນຈີນດ້ວຍກັນ.

ລັດ​ຖ​ະ​ບ​ານ​ໄທ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ເພື່ອ​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການ​ປາບ​ປາມ​ບັນ​ດາ​ແກັ່ງ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຈີນທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ​ລາວ ມຽນ​ມາ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຊຶ່ງ​ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

Embed
ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລ​າ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:04:43 0:00
ລິງໂດຍກົງ

​ທ່ານ​ໄຊວຸ​ດ ​ທະ​ນາຄະ​ມານຸ​ສອນ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ເພື່ອ​ເສດ​ຖະ​ກິດແລະ​ສັງ​ຄົ​ມ ຖະ​ແຫລງວ່າ ບັນ​ດາແກັ່ງ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຈີນ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາ​ມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລ​າຍ​ໃຫ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄທ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ແກັ່ງອາດ​ຊະ​ຍາ​ກອນຈີນ ທີ່​ດຳ​ເນີນທຸ​ລະ​ກິດ​ດ້ວຍ​ລະບົບ Internet ທັງ​ບ່ອນ Casino Online ແລະ​ການ​ຫລອກ​ລວງ​ໃຫ້​ລົງ​ທຶນ ແລ້ວ​ສໍ້​ໂກງ​ເອົາ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ໄປ​ທັງ​ໝົດ
ຫລື​ລະ​ບົບ Call Center ນັ້ນ ກໍ​ຄື​ແກັ່ງ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຈີນ ທີ່​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ດ້ານ​ການ​ສື່​ສານ​ທັນ​ສະ​ໄໝທີ່​ສຸດ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ຈັບ​ກຸມ ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ກັນ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ດ້ວຍ​ກັນ​ກໍ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ​ຈະສາ​ມາດ​ປາບ​ປາມ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ສູງ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄທ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ດ້ານ​ການ​ສື່​ສານ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ແລ້ວ​ໃນ​
ປັດ​ຈຸ​ບັນ ໂດຍ​ຈຳ​ກັດ​ຈຳ​ນວນ SIM ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຮັບ​ຈ້າງ​ເປີດ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ ​ຫລືທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ​ການ​ເປີດ​ບັນ​ຊີ​ມ້າ ​ໃຫ້ກັບ​ແກັ່ງ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກອນນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ​ທ່ານ​ໄຊວຸ​ດ ໃດ້ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ໃຫ້​ຈຳ​ກັດ​ຈຳ​ນວນ SIM ທີ່​ໃຊ້​ຕໍ່​ຄົນ​ດ້ວຍ ເພາະ​ນອກ​ຈາກ​ເປີດ​ບັນ​ຊີ​ມ້າ ແລ້ວ​ມັນ​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຮັບ​ຈ້າງ​ເປີດ​ມື​ຖືດ້ວຍເພາະ​ມື​ຖື​ນີ້ ທີ່​ໃຊ້​ຫລອກ​ລວງ​ໃຫ້ເຮັດ​ເພາະ Call Center ໂທ​ມາ​ຫລອກ ​ແຕ່ກໍ​ໃຊ້​ມື​ຖືນັ້ນ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເປັນ SIM ເຕີມ​ເງິນ​ແລ້ວ​ກໍ​ຄົນ​ມີ​ເປັນ 100-SIM ເລີຍ ຊຶ່ງມື້​ນີ້​ເຮົາ​ກໍ​ຈຳ​ກັດ​ແລ້ວ​ວ່າ ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີນ 5-SIM.”

​ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ​ສຸ​ວິດ ກຳ​ມົນ​ວິ​ສິດ ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໄທ​ໃນ​ພາກບໍ​ລິ​ການ ແລະ​ສະ​ຖານ​ບັນ​ເທີງ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ​ໃຫ້​ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ແກັ່ງ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຈີນ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ເຂົ້າ​ມາ​ລົງ​ຫລັກ​ປັກ​ຖ​ານ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້​ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່ເນຶ່ອງ ນັບ​ເປັນ​ເວ​ລາທີ່ຍາວ​ນານ​ກວ່າ 10 ແລ້ວ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ມີ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຕັ້ງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວ​າງ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ແກັ່ງ​ ອາ​ດຊະ​ຍາ​ກອນ​ຈີນ​ ໂດຍ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ຕັ້ງ​ບ່ອນ Casino ທັງ Online ແລະ​ບໍ່ Online ຈຳ​ນວນ​ຫລາຍ​ໃນ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ມຽນ​ມາ ແລະ​ລາວ​ນັ້ນ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ເມື່ອ​ມີ​ການ​ປາບ​ປາມ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ແກັ່ງ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຈີນ ພາ​ກັນ​ຫລົບ​ໜີ​ເຂົ້າ​ມາໃນປະ​ເທດ​ໄທ.​

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມທາງ​ການ​ໄທກໍໄດ້​ເພີ້ມ​ມາດ​ຕະ​ການເຂັ້ມ​ງວດ​ໃນ​ການກວດ​ກາ​ບັນ​ດາ​ຄົນ​ຈີນ​ທີ່ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າອອກປະ​ເທດ​ໄທນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ ​ປີ 2022 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຊຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ຈັບ​ກຸມ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາທີ່​ທ​າງການຕຳ​ຫລວດ​ຈີນໄດ້​ອອກ​ໝາຍ​ຈັບ ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ເປັນ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກອນອັນ​ຕະ​ລາຍ ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່​ລ​າຍ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ແຕ່​ກໍ​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕາມ​ຍຶດເອົາ​ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາ​ໄດ້​ມາ​ດ້ວຍ​ການ​ຟອກ​ເງິນ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າເກີນກວ່າ 2,500 ລ້ານ​ບາດ ແລະ​ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຄົ້ນ​ເພື່ອ​ຍຶດ​ຊັບ​ສິນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ ຮວມ​ທັງຈະຂະຫຍາຍ​ຜົນ​ທີ່​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ຈັບກຸມ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ຕໍ່​ໄປ ແຕ່​ກໍ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ສະ​ມາຊິກ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ແກັ່ງ​ຈີນ​ໄດ້​ຫລົບ​ໜີ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານແລ້ວ ຊຶ່ງ​ທາງ​ການ​ໄທ​ກໍ​ໄດ້​ຂໍການ​ຮ່ວມ​ມື​ໄປ​ແລ້ວ​ດັ່ງ​ທີ່ ພົນ​ເອກຕໍ່​ສັກ ສຸ​ພິ​ມົນ ຮອງ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ຕຳ​ຫລວດ​ແຫ່ງຊາດ​ໄທ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

​“ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ເປົ້າໝາຍ​ຈັບ​ໄປ​ໃຫ້​ເຂົາ ແລ້​ວກໍໄດ້ຊີ້​ພິ​ກັດໃຫ້​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ວ່າ​ໜ້າ​ຈະ​ຢູ່​ບໍ​ລິ​ເວນ​ນີ້​ລະ ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ຄວາ​ມຮ່ວມ​ມື ແລະ​ກໍ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ວັນ​ໃກ້​ນີ້ ເຮົາ​ໜ້າ​ຈະ​ໄດ້​ໂຕ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາ​ມາ​ເພີ້ມ ຕອນ
​ນີ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ ​ກໍ​ນັບ 100 ໝາຍ ຊຶ່ງ​ເຊື່ອ​ວ່າຄົງ​ຈະ​ໄດ້​ໂຕ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້​ລະ”

​ສ່ວນອ​າດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທັງ​ປັນ​ຫາ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ການ​ຄ້າ​ເຖື່ອນ ໜີ​ພາ​ສີ ການ​ຄ້າ​ປະ​ເວ​ນີ ແລະ​ການ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຢູ່​ເຂດ 39 ບ້ານ ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ກັບ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດສາມ​ຫລ່ຽມ​ຄຳ ທີ່ເມືອງ​ຕົ້ນ​ເຜີ້ງ ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ ກໍເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັນ ໂດຍ​ໃນ​ຊວງ​ຂອງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລາວ​-ຈີນ​ນັ້ນ​ທາງກ​າ​ນ​ລາວ​ໄດ້​ຈັບ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກອນ​ຊາ​ວ​ຈີນ ທີ່​ກະ​ທຳ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ລ​າວ ແລະ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໂຕ​ໄປ​ໃຫ້​ກັບ​ທາງ​ການ​ຈີນ​ຫລາຍກວ່າ 1,500 ຄົນ ທີ່​ສໍ້​ໂກງ​ຊາວ​ຈີນ​ດ້ວຍ​ກັນ ຜ່ານ​ລະ​ບົບ Internet ຈຳ​ນວນ 2,500 ກວ່າ​ກໍ​ລະ​ນີ​ ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ສໍ້​ໂກງເກີນກວ່າ 2,000 ​ລ້ານ​ຢວນ ສ່ວນ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ​ລາວ​ ກໍ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຜູ້​ຍິງ​ລາວ​ຈຳ​ນວນ 356 ຄົນ ທີ່​ຕົກ​ເປັນ​ເຫຍື່ອ​ຂອງ​ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ຈີນ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ.

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG