ທ່ານແອ ພິລາວັນ ພະນັກງານທະນາຄານ ຊິຕິແບັ້ງ (Citi Bank) ສະມາຊິກສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງເດມອຍ ເມືອງເອກຂອງລັດໄອໂອວາ ຕັ້ງຢູ່ພາກທາງພາກກາງຂອງສະຫະລັດ ແລະຢູ່ຂົງເຂດນີ້ມີ ປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ພາກັນເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນະຖານຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1980 ຊຶ່ງລັດໄອໂອວາ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ເປັນບ່ອນປູກຝັງແລະລ້ຽງສັດຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ທ່ານແອ ກ່າວກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະປູກຝັງ ສູ່ ວີໂອຟັງວ່າ:
ເຖິງແມ່ນມີໜ້າທີ່ວຽກການຢູ່ທະນາຄານ ແຕ່ມັກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດເພື່ອປູກຜັກຫອມ ຜັກບົ່ວ ຫົວສີໃຄ ໝາກເຜັດ ແລະອື່ນໆ. ນອກນັ້ນກໍລ້ຽງສັດ ເຊັ່ນວ່າ ລ້ຽງງົວ ແບ້ ເປັດ ໄກ່ ແລະໄກ່ຕັອກ ເປັນການພັກຜ່ອນ ແລະຂາຍໃຫ້ພວກລູກຄ້າ ທີ່ເປັນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ອິນເດຍ ເນປານ ແລະອາຟຣິກາ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ເຂົາເຈົ້າພາກັນທີ່ຊື້ໄປເປັນອາຫານ ແລະທຳພິທີທາງສາດສະໜາຂອງຊາວມຸສລິມ.
ທ່ານແອ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຝູງງົວເກືອບຮ້ອຍໂຕ ແບ້ເກືອບສາມສິບໂຕ ໄກ່ ແລະເປັດຫລາຍສິບໂຕ. ລາຄາເປັດ ແລະໄກ່ໂຕນຶ່ງ 25 ໂດລາ ລາຄາແບ້ໂຕນຶ່ງ 250 ໂດລາ. ບັນດາສັດລ້ຽງເຫລົ່ານີ້ ປ່ອຍໃຫ້ກິນຫຍ້າຢູ່ຕາມເດີ່ນ ແລະທົ່ງຫຍ້າກວ້າງຫ້າເຮັກຕາ ມີຮົ້ວອ້ອມໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັກສາຍາກ. ທ່ານແອ ໄດ້ຊື້ດິນຕອນນີ້ ພ້ອມດ້ວຍເຮືອນຮ້າງໃນລາຄາ 60,000 ໂດລາ ເມື່ອຫ້າປີກ່ອນ ຫລັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ທຳການສ້ອມແປງ ໃຫ້ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ສະຫງົບງຽບ ຢູ່ຄົນດຽວ ແລະລ້ຽງສັດອັນເປັນຄວາມຝັນຂອງທ່ານ ຢູ່ຫ່າງຈາກໂຕເມືອງເດມອຍ ປະມານ 40 ກວ່າ ກິໂລແມັດ.