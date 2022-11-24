ວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື Thanksgiving ແມ່ນວັນສະຫລອງບຸນປະເພນີອັນສຳຄັນປະຈຳຊາດບຸນນຶ່ງທີ່ຊາວອາເມຣິກັນ ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາເປັນເວລາກວ່າສີ່ສັດຕະວັດແລ້ວ. ຕົກມາເຖິງປີ 1941 ທ່ານແຟຣງກິນ ໂຣສແວລທ໌ (Franklin D. Rososevelt) ປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 32 ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລົງນາມໃຫ້ເປັນກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ວັນພະຫັດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນພະຈິກ ແຕ່ລະປີ ເປັນວັນພັກແຫ່ງຊາດ. ບຸນ Thanksgiving ເລີ້ມຂຶ້ນເທື່ອທໍາອິດ ໃນປີ 1621 ຢູ່ບ້ານ Plymouth ໃນລັດ Massachusetts ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງເວລານີ້ຊາວອັງກິດ ກຸ່ມທຳອິດຮ້ອງວ່າ Pilgrims ທີ່ຊອກຫາອິດສະຫລະພາບ ໃນການນັບຖືສາສະໜາ ໄດ້ເດີນ
ທາງໂດຍທາງເຮືອຈາກອັງກິດ ແລະໄດ້ມາເຖິງແຜ່ນດິນໃໝ່ ທີ່ໄດ້ກາຍມາຮ້ອງວ່າ “ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ຮູ້ກັນເທົ້າທຸກວັນນີ້.
ໃນການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບກັບຄວາມອຶດຢາກ ຂາດອາຫານການກິນ ເກີດພະຍາດ ແລະໄດ້ພາກັນລົ້ມຕາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ເວລານີ້ຊາວອິນເດຍແດງ ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນພື້ນຖານ ຢູ່ດິນແດນແຫ່ງນີ້ມາກ່ອນ ໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະໄດ້ຊ່ວຍແນະນຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກລ່າໄກ່ງວງປ່າ ແລະປູກພືດພັນເປັນອາຫານ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາຊາວອັງກິດຈຶ່ງໄດ້ພາກັນລອດຊີວິດ ຮູ້ຈັກຊ່ວຍຕົນເອງ ຂອບໃຈຊາວອິນເດຍແດງ ແລະພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພົ້ນຈາກຄວາມອຶດຢາກ ອັນໄດ້ເລີ້ມກາຍມາເປັນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າແຕ່ນັ້ນມາ.
ມື້ນີ້ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຢູ່ທົ່ວປະເທດ ທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະໄກໄດ້ເດີນທາງມາເຕົ້າໂຮມສັງສັນກັນເປັນພິເສດ. ເພາະສະນັ້ນ ວີໂອເອ ໄດ້ຖືໂອກາດນີ້ໂອ້ລົມຖາມຂ່າວຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວວ່າພວກເພີ່ນສະຫລອງກັນຢ່າງໃດ ແລະບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້ານີ້ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດສຳລັບເຂົາເຈົ້າ.
ຍາເອື້ອຍໜູພອນ ວັນນະລາດ ຢູ່ນະຄອນລອສ ແອນເຈີລິສ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຂອງພວກລູກໆ ທີ່ກໍາລັງມາເຕົ້າໂຮມຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານນຳກັນເປັນພິເສດ ແລະໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້
ທ່ານສຸພັກ ສັນດາຣາ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ພາກເໜືອຂອງລັດເວີຈີເນຍ ຕິດກັບນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ທ່ານມີຝີມືຄົວກິນເປັນພິເສດ ທ່ານໄດ້ສັ່ງຊື້ໄກ່ງວງໂຕໃຫຍ່ປະມານ 50 ພາວ ຫລື 22 ກິໂລປາຍ ແລະໄດ້ສັ່ງບໍ່ໃຫ້ເອົາເຄື່ອງໃນໄກ່ງວງຖີ້ມ ຊຶ່ງຊາວອາເມຣິກັນໂດຍທົ່ວແລ້ວ ບໍ່ພາກັນກິນ. ທ່ານສຸພັກ ໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າ ຈະປຸງແຕ່ງຢ່າງໃດກ່ຽວກັບໄກ່ງວງໂຕນີ້ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ
ຊຊະນະ ຊົງວິໄລ ສະມາຊິກສັງຄົມລາວຢູ່ທີ່ເມືອງແອລຈີນ ລັດອີລລິອຍ ໄດ້ສະຫລອງບຸນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ແຕ່ລະປີມາເປັນເວລາກວ່າສາມທົດສະ ວັດແລ້ວ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
Thanksgiving ຫລືບຸນຂອງຄຸນພະເຈົ້າ ແມ່ນມື້ທີ່ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເພື່ອນຝູງທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະໄກເດີນທາງມາພົບພໍ້ ຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັນ ດື່ມ ແລະສັງສັນກັນ. ບັນດາຮ້ານຄ້າຕ່າງໆພາກັນປິດແຕ່ເວັນ ແລະຖະໜົນຫົນທາງງຽບສະຫງົບ. ສຳລັບຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ແລະບັນດາຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານລຸນຫລັງ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນກ່າວຂອບໃຈເປັນພິເສດ ແກ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມອຸບປະກາລະ ທີ່ນຳມາແຫ່ງຜົນສຳເລັດຂອງການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່.