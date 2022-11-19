ທາງການໄທ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດຫລາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນໃນປີ 2022 ສ່ວນທາງການລາວກໍຄາດວ່າຈະມີຄົນໄທ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ເດີນທາງມາລາວບໍ່ເຖິງ 1 ລ້ານຄົນໃນປີນີ້ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທາງການໄທ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ການຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດຫລາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2022 ສ່ວນທາງການລາວກໍຄາດວ່າຈະມີຄົນໄທ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ເດີນທາງມາລາວບໍ່ເຖິງ 1 ລ້ານຄົນ ໃນປີນີ້ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານອະນຸຊາ ບູລະພະໄຊສີ ຮອງເລຂາທິການນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຖະແຫລງ ວ່າ ພາຍໃຕ້ແຜນການເຊື່ອມຈອດການທ່ອງທ່ຽວ ໃນອາຊຽນ ດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເດີນທາງ ຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງກັນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ແລະໃນອາຊຽນດ້ວຍກັນ ເດີນທາງເຂົ້າມາປະເທດໄທແລ້ວຫລາຍກວ່າ 7 ລ້ານຄົນ ໃນຊ່ວງ 10 ເດືອນຂອງປີ 2022 ນີ້ ແລະຄາດວ່າໃນ 2 ເດືອນທ້າຍປີ ຍັງຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ເດີນທາງມາໄທເພີ້ມຂຶ້ນອີກຫລາຍກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໃນຕະຫລອດປີ 2022 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາໄທເຖິງ 10 ລ້ານຄົນຢ່າງແນ່ນອນ ດັ່ງທີທ່ານອະນຸຊາ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນຊ່ວງ 10 ເດືອນຂອງປີນີ້ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ທີ່ເດີນທາງມາຢ້ຽມປະເທດໄທແລ້ວກວ່າ 7 ລ້ານຄົນ ຊຶ່ງທາງລັດຖະບານກໍມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າໄລຍະເວລາທີ່ເຫລືອ ຈົນເຖິງສິ້ນປີນີ້ ປະເທດໄທກໍຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ເດີນທາງມາເປັນຈຳ ນວນເຖິງ 10 ລ້ານຄົນ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ລັດຖະບານ ແລ້ວກໍການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງປະເທດໄທໄດ້ຕັ້ງໄວ້.”
ສ່ວນນັກທຸລະກິດໃນການບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວໃນລາວ ກໍຄາດຫັວງວ່າ ການຟື້ນໂຕຂອງພາກທຸລະກິດ ພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດໄທ ຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ທຸລະກິດພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນລາວດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ເພາະນອກຈາກຈະມີຄົນໄທເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນແລ້ວ ກໍຍັງມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ໄດ້ເດີນທາງຈາກໄທ ຕໍ່ມາໃນລາວດ້ວຍຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບກັບການເປີດເດີນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນັບແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວາປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາທາງການລາວຍັງໄດ້ຄາດຫວັງດ້ວຍວ່າ ຈະມີຊາວຈີນເດີນທາງມາລາວເພີ້ມຂຶ້ນ ເກີນກວ່າ 30 ເປີເຊັນ ຫາ 40 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີອີກດ້ວຍດັ່ ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ສົ່ງເສີມໄດ້ຫລາຍທາງເລີຍເນາະ ໂດຍສະເພາະທີ່ເຮົາເຫັນກໍຄື ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເຮັດໃຫ້ແຂກບ້ານແຂກເມືອງນີ້ເຂົ້າມາທ່ຽວເຮົາກະເຮັດໃຫ້ສະດວກສະບາຍຫລາຍຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ ກະຖືວ່າຂ້ອນຂ້າງຫລາຍລະເຈົ້າເພາະວ່ານຶ່ງກໍຄືມັນສະດວກສະບາຍເນາະ ໃນເມື່ອກ່ອນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນທີ່ວ່າເຂົ້າມາລາວ ເຂົາຈະມາໃນທາງເຮືອບິນ ຫລືທາງລົດໂດຍສານແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນ ເຮົາເປີດລົດໄຟ ການເຂົ້າມາກໍສະດວກສະບາຍ ກະຄາດວ່າຄົນຈີນຈະເຂົ້າມາເພີ້ມນີ້ໜ້າຈະບໍ່ຫລຸດເຖິງ 30-40 ເປີເຊັນ ຖ້າທຽບໃນສະໄໝກ່ອນປີນຶ່ງເຂົ້າມາໃນລາວເຮົານີ້ກະບໍ່ຫລຸດ 2 ລ້ານ ກວ່າຄົນເນາະ ແຕ່ວ່າຫລັງຈາກເຮົາເປີດລົດໄຟກະຄາດວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນບໍ່ຫລຸດ 30-40 ເປີເຊັນ.”
ທັງນີ້ທາງການລາວໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເປີດປະເທດເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາຊຶ່ງຖືໄດ້ວ່າ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນລະດັບຄາດໝາຍ ແລະລັດຖະບານລາວໝັ້ນໃຈວ່າຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2022 ນີ້ ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາລາວເກີນກວ່າ 9 ແສນຄົນ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວມີລາຍໄດ້ຫລາຍກວ່າ 218 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍຍັງໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະດືງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 1 ລ້ານຄົນອີກດ້ວຍ ໂດຍໃນຊ່ວງເດືອນພຶດສະພາ ຫາຕຸລາ 2022 ຜ່ານມາກໍປາກົດວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກອາຊຽນເດີນທາງມາລາວແລ້ວຫລາຍກວ່າ 680,000 ຄົນ ໃນນີ້ກໍເປັນ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກໄທຫລາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ແລະຈາກຫວຽດນາມ 30 ເປີເຊັນ ສ່ວນທີ່ເຫລືອກໍຄືນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກມາເລເຊຍ ສິງກະໂປ ຟິລິບປິນ ແລະບຣູໄນ.
ສ່ວນພົນເອກປຣະຍຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທຖະແຫລງວ່າ ລັດຖະບານໄທໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານງົບປະມານແກ່ລັດຖະບານລາວ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ບ້ານຊຽງແມນ ແຂວງຫລວງພຣະບາງ ຊຶ່ງຖືເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ ກັບໄທໃຫ້ເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວດຽວກັນ ໂດຍມີແຂວງຫລວງພຣະບາງກັບຈັງຫວັດນ່ານ ເປັນເມືອງຄູ່ແຝດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວທີ່ບ້ານຊຽງແມນ ຫລວງພຣະບາງ ຈະໃຊ້ທຶນສ້າງປະມານ 1,200 ລ້ານບາດ ໃນນີ້ຈະເປັນການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ທີ່ລັດຖະບານໄທໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ 30 ເປີເຊັນ ແລະເງິນກູ້ຢືມ 70 ເປີເຊັນ ໂດຍຄາດວ່າຈະດຳເນີນການສຶກສາ ແລະອອກແບບກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດພາຍໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2023 ແລະຈະໃຊ້ເວລາສຳລັບການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 300 ວັນ ນັບຈາກວັນທີ່ລົງນາມ ໃນສັນຍາວ່າຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ທັງນີ້ເພື່ອຈະໄດ້ເປີດການນຳໃຊ້ຂົວຢ່າງເປັນທາງການ ໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2024.