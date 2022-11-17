ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ສຳລັບແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບຍານາງດາຣາເພັດ ຈຸນລະມະນີ ເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍນ້ຳອ້ອຍຮ້ອຍລົດ ຢູ່ເມືອງແຟຣັສໂນ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ມາສະເໜີທ່ານ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນ
ອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຊາວເອເຊຍມັກກິນນ້ຳອ້ອຍສົດເປັນພິເສດ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາຫາກິນໄດ້ຍາກ. ການຂາຍນ້ຳອ້ອຍສົດຈະປາກົດເຫັນມີຢູ່ຕາມບຸນວັດຂອງສັງຄົມລາວເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີຂາຍຢູ່ຕາມຕະຫລາດຮ້ານຄ້າໂດຍທົ່ວໄປ ແລະພຽງແຕ່ຈະເຫັນທ່ອນອ້ອຍວາງຂາຍເລັກນ້ອຍ ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວຢູ່ຕາມຕະຫລາດເອເຊຍ.
ຢູ່ເມືອງແຟຣັສໂນ (Fresno) ລັດຄາລິຟໍເນຍ ເປັນເຂດຮ້ອນ ທີ່ມີປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ທີ່ນັ້ນຫລາຍພັນຄົນ ເຂົາເຈົ້າພາກັນປະກອບວິຊາອາຊີບຕ່າງໆນາໆມາເປັນເວລາກວ່າສີ່ທົດສະວັດແລ້ວ. ຂົງເຂດແຫ່ງນີ້ຮູ້ກັນດີວ່າເປັນບ່ອນປູກຝັງ ໂດຍສະເພາະ ຜັກພື້ນເມືອງລາວຕ່າງໆ ພ້ອມທັງສວນປູກອ້ອຍ.
ຢູ່ໃນເມືອງແຟຣັສໂນ ມີຮ້ານຂາຍນ້ຳອ້ອຍສົດ ຊື່ວ່າ “ນ້ຳອ້ອຍຮ້ອຍລົດ” ຊຶ່ງເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ບໍລິຫານໂດຍຍານາງດາຣາເພັດ ຈຸນລະມະນີ ທີ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະກຳລັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຊື້ຂາຍນ້ຳອ້ອຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຢູ່ເມືອງແຟຣັສໂນ ມີສວນປູກອ້ອຍ ແຕ່ວ່າຂາຍໃຫ້ແກ່ພວກລູກຄ້າປະຈຳເທົ່ານັ້ນ. ຄົນອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຊຶ້ຈາກແຫ່ງອື່ນ ຊຶ່ງຍານາງດາຣາເພັດ ໄດ້ອະທິບາຍສູ່ຟັງວ່າ:
ນ້ຳອ້ອຍແມ່ນເຄື່ອງດື່ມພື້ນເມືອງທີ່ນິຍົມຊະນິດນຶ່ງ ຂອງຊາວເອເຊຍ ເພາະສະນັ້ນສ່ວນຫລາຍມີແຕ່ຊາວມົ້ງ ລາວ ແລະຫວຽດນາມ ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ກິນໄດ້ດື່ມມາຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນເຂົາເຈົ້າມາກ່ອນ ທີ່ເປັນຄົນມັກດື່ມນ້ຳອ້ອຍ ຊຶ່ງຍານາງດາຣາເພັດ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຕອນນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ປູກອ້ອຍໄດ້ຕ້ອງແມ່ນເຂດທີ່ມີອາກາດຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນວ່າ ຢູູ່ລັດຟລໍຣິດາ ນິວເມັກຊິກໂກ ແລະຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ມີສວນປູກອ້ອຍຂາຍແຕ່ກໍບໍ່ຫລາຍ. ນອກຈາກຊື້ອ້ອຍຈາກລັດເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ ຍັງຕ້ອງເສຍຄ່າຂົນສົ່ງແພງ ເພາະໄລຍະໄກຈາກລັດນຶ່ງໄປຫາອິກລັດນຶ່ງ ຊຶ່ງຍານາງດາຣາເພັດ ໄດ້ອະທິບາຍມ້ວນທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
“ຮ້ານນ້ຳອ້ອຍຮ້ອຍລົດ” ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າມີແຫ່ງດຽວທີ່ເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຍານາງດາຣາເພັດ ກຳລັງຂະ ຫຍາຍກິດຈະການທຸລະກິດອອກໄປໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະຜະລິດນ້ຳອ້ອຍສົດໃສ່ແກ້ວອອກວາງຂາຍຢູ່ຕາມຕະຫລາດທົ່ວໄປໃນສະຫະລັດ.