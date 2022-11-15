ນາງຄຣິສຕີ ອິນນຸວົງ ທອນເຕີນ ອາຍຸ 37 ປີ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວເກີດ ຢູ່ນະຄອນຊິອາເຕີນ ລັດວໍຊິງຕັນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອສຸດຂອງສະຫະລັດ. ນອກຈາກມີໜ້າທີ່ ເຮັດວຽກການເຕັມເວລາແລ້ວ ຄຣິສຕີ ຍັງເປັນອາສາສະໝັກຜູ້ບໍລິຫານອົງການ ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກຳໄລນ້ອຍໆ ຊື່ວ່າ Courageous Kitchen ຫລື “ເຮືອນຄົວກ້າຫານ” ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອອາຫານການກິນ ແລະບ່ອນທີ່ມີອາສາສະໝັກຊ່ວຍສອນຄົວກິນຢູ່ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ ຊຶ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນມີຊາວອົບພະຍົບຈາກທົ່ວໂລກເຂົ້າໄປຂໍລີ້ໄພ ຊຶ່ງຄຣິສຕີໄດ້ກ່າວເຖິງສາເຫດແລະຈິດໃຈຂອງການເປັນອາສາສະໝັກ ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
“ເພາະວ່າຄອບຄົວຂ້ານ້ອຍເອງເຄີຍເປັນອົບພະຍົບ ໜີອອກຈາກປະເທດລາວຄືດັ່ງຫລາຍໆຄອບຄົວ ໃນຊຸມປີ 1980 ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍລະມານແລະຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກໂບດ ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ານ້ອຍ. ເພາະສະນັ້ນ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເຫັນການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຄົນ ແລະຢາກຮັບໃຊ້ຄົນ. ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່ານັ້ນແມ່ນການປະຕິບັດງານ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢູ່ໃນໂລກ. ການເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນບັນຍາກາດຂອງໂບດ ໄດ້ມີອິດທິພົນ ແລະເຫັນຄົນຢູ່ອ້ອມແອ້ມຂ້ານ້ອຍເຊັ່ນພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ ພໍ່ແລະແມ່ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ ອົບພະຍົບລາວດ້ວຍກັນ.”
ນາງຄຣິສຕີ ແລະໝູ່ເພື່ອນພາກັນຫາທຶນໂດຍການຂາຍເຄື່ອງຜ່ິນຜ່ານທາງ Air B&B ແລະໄດ້ຈາກຜູ້ບໍລິຈາກປີນຶ່ງປະມານ 50,000 ໂດລາ ແລ້ວກໍສົ່ງໄປປະກອບສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພວກອົບພະຍົບທີ່ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເທດໄທ.