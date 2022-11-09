ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຈະພົບປະກັບພວກຜູ້ນຳຂອງອີຈິບ ກຳປູເຈຍ ແລະອິນໂດເນເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ທີ່ຮວມທັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງປະເທດດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງສະມາຄົມອາຊຽນ ແລະກອງປະຊຸມ ແລະກອງປະຊຸມກຸ່ມຈີ 20 ຫຼື 20 ປະເທດທີ່ຈະເລີນທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ທ່ານໄບເດັນຈະພົບປະຕ່າງຫາກກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຫຼືບໍ່ ຜູ້ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ແລະວາລະການປະຊຸມຂອງພວກທ່ານຈະຮວມມີຫຍັງແດ່. ລັດຖະບານຂອງປະເທດທັງສອງໄດ້ດຳເນີນງານເພື່ອທຳການກະກຽມໃນອັນທີ່ອາດຈະເປັນ ການພົບປະແບບເຊິ່ງໜ້າລະຫວ່າງພວກຜູ້ນຳທັງສອງເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເມື່ອເດືອນມັງກອນປີ 2021.
ທ່ານໄບເດັນຈະເລີ້ມການເດີນທາງຂອງທ່ານ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ COP27 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ປະເທດອີຈິບ ໃນມື້ວັນສຸກ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ເຈລະຈາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະຫຼຸດການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວ ພ້ອມທັງການພົບປະສອງຝ່າຍກັບປະທານາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານອັບແດລ-ຟັດຕາ ແອລ-ຊີສຊີ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍຈະເດີນທາງໄປກຳປູເຈຍ ແຕ່ວັນເສົາຫາວັນອາທິດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈຳປີຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືອາຊຽນ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ແລະການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍຂອງລະຫວ່າງປະເທດຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່.
ແຕ່ວັນອາທິດຫາວັນທີ 16 ພະຈິກ, ທ່ານໄບເດັນຈະເດີນທາງໄປອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງພວກຜູ້ນຳກຸ່ມ 20 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ໆຂອງໂລກ. ທີ່ນັ້ນ ທ່ານຈະກ່າວປ້ອງກັນ “ແບບບໍ່ຮູ້ສຶກເສຍໃຈ” ກ່ຽວກັບເລື້ອງຢູເຄຣນ ແລະລະບຸຊື່ຂອງຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງ.