ນີ້ວັນອັງຄານ ວັນທີ 8 ພະຈິກ ຊາວອາເມຣິກັນກຳລັງພາກັນໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ ແລະບັນຫາເງິນເຟິ້ ທີ່ເປັນສອງຫົວເລື້ອງໃຫຍ່ສຳຄັນສຸດ ທີ່ບັນດາຜູ້ສະໝັກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຣີພັບບລິກກັນ ຕ້ອງໄດ້ພາກັນແກ້ໄຂ.
ຍານາງມະນີວັນ ປະທຸມພອນ ອາຍຸ 72 ປີ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ລັດເດລາແວ ທີ່ເປັນບ້ານພັກຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດນ. ຍານາງມະນີວັນໄດ້ປະກາດຕົນເອງມາຕະຫລອດວ່າ ເປັນຜູ້ປ່ອນບັດອິດສະຫລະ ແລະມັກຕັດສິນໃຈນາທີສຸດທ້າຍວ່າຈະປ່ອນບັດເອົາຜູ້ສະໝັກຄົນໃດ. ວີໂອເອ ໄດ້ຖາມວ່າ ຫລັງຈາກການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝແລ້ວ ຍານາງຈະປ່ອນບັດເອົາປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ຜູ້ໃດ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງນີ້:
ບ່ອນໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຝົດເດືອດກໍຄື ລັດເພັນຊິລເວເນຍ ລັດເກີດຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ມີຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາບ່ອນນັ່ງສະມາຊິກສະພາສູງ ລະຫວ່າງທ່ານ ຈອນ ແຟດເຕີແມນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ດຣ. ເມເມດ ອັອດສ໌ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ. ໃນການໂຄສະໜາຫາສຽງມີ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ມາຊ່ວຍໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໝັກພັກເດໂມແຄຣັດ. ກ່ອນທ່ຽງຄືນມື້ນີ້ ສະຫະລັດຈະຮູ້ວ່າ ພັກໃດຈະຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ ແລະສະພາສູງ ເພື່ອພິສູດເຖິງປະຊາທິປະໄຕ ກ່ອນການເລີ້ມໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ປີ 2024 ໃນບໍ່ຊ້ານີ້.