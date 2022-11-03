ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບທ່ານໂກ້ ຈັນທະດວງສີ ແລະທ່ານຈອນ ແມັສຊິນາ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສະມາຄົມ Lao American Sports Hall of Fame” ຫຼື ຫໍກຽດຕິຍົດນັກກິລາລາວອາເມຣິກັນ. ສະມາຄົມນີ້ເປັນອົງການອາສາສະໝັກ ຕັ້ງຂຶ້ນມາໄດ້ນຶ່ງປີແລ້ວເພື່ອພິສູດ ແລະໃຫ້ກຽດແກ່ບັນດານັກກິລາລາວອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນລະດັບລັດ ແລະລະດັບຊາດ. ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາການສຳພາດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
“Lao American Sports Hall of Fame” ຫລື ຫໍກຽດຕິຍົດ ນັກກິລາລາວອາເມຣິກັນ ຕັ້ງຂຶ້ນມາໄດ້ນຶ່ງປີແລ້ວ ຢູ່ເມືອງແອລຈິນ ລັດອິລລິອນອຍ ຢູ່ພາກກາງຂອງສະຫະລັດ. ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອພິສູດ ແລະໃຫ້ກຽດແກ່ນັກຫລິ້ນກິລາອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບລັດ ແລະລະດັບຊາດ ໃນຫລາຍໆຂະແໜງເຊັ່ນວ່າ ຫລິ້ນກ້າມ ເຕະບານ ຟຸດບອນອາເມຣິກັນ ບາສເກັດບອນ ຕີກັອຟ ຕີມວຍ ແລ່ນສະເກດບອດ ແລ່ນສະເກດນ້ຳກ້ອນ ແລະນັກຂີ່ມ້າຮ້າຍ ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ບັນດານັກກິລາອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວເຫລົ່ານີ້ໄດ້ມາເຕີບໃຫຍ່ ແລະເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ເຂົາເຈົ້າມີໜ້າທີ່ວຽກເຮັດງານທຳ ແລະເປັນນັກກິລາມັກຫລິ້ນ ເປັນຊີວິດຈິດໃຈທີ່ໄດ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນລະດັບລັດ.ເຂົາເຈົ້າພາກັນສ້າງຊື່ສຽງ ແລະກຽດຕິຍົດບໍ່ພໍພຽງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແຕ່ໃຫ້ປະຊາຄົມໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ຮູ້ ເຖິງທີ່ມາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງຊາດ.
ທ່ານໂກ້ ຈັນທະດວງສີ ນັກຍົກນ້ຳໜັກ ແລະຄູສອນຍົກນ້ຳໜັກຢູ່ເມືອງແອລຈີນ ລັດອິລລິນອຍ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງລິເລີ້ມຕັ້ງສະມາຄົມ “Lao American Sports Hall of Fame” ຊຶ່ງທ່ານໂກ້ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງ ສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ສຳລັບຫລາຍໆຄົນ ການຫລິ້ນກິລາບໍ່ແມ່ນການອອກຳລັງກາຍແບບທຳມະດາ ສາມັນ ແຕ່ໄດ້ກາຍມາຢູ່ໃນລະດັບສະໝັກຫລິ້ນທີ່ເອົາຈິງເອົາຈັງ ຈົນຮອດຂັ້ນອາຊີບ ຫລືວ່າໂປຣ (pro.) ປັດຈຸບັນນີ້ເຮົາຈະສັງເກດຫັນແມ່ຍິງພາກັນຫລິ້ນກ້າມ ໂດຍສະເພາະມີແມ່ຍິງອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ກຳລັງນິຍົມຫລິ້ນເພື່ອເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານໂກ້ ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ທ່ານຈອນ ແມັສຊີນາ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອີຕາລີ ເກີດຢູ່ນະຄອນແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ ລັດຄາລິຟໍເນຍ. ທ່ານຈອນ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງສະມາຄົມ “Lao American Sports Hall of Fame” ທ່ານຈອນ ໄດ້ແຕ່ງງານກັບຄົນລາວຍານາງລີ ໄຊມະຍາວົງ ມີລູກດ້ວຍກັນສາມຄົນ ທີ່ພາກັນຫລິ້ນກິລາໝົດທຸກຄົນ. ລູກສາວກົກທ່ານ
ຈອນ ແລະຍານງລີ ແມ່ນນາງແອນເຈີລິນາ ແມັສຊິນາ ນັກ ສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລພິສເບີກ ລັດເພນຊີລເວເນຍ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ນາງມັກລອຍນ້ຳມາແຕ່ນ້ອຍ ປັດຈຸບັນອາຍຸ 18 ປີ ກຳລັງສ້າງສະຖິຕິຄວາມໄວເພື່ອຕຽມເຂົ້າແຂ່ງຂັນໂອລິມປິກໃນອະນາຄົດ ຊຶ່ງທ່ານຈອນ ໄດ້ກ່າວເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ພວກລູກໆສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
“ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະພັນລະຍາ ໄດ້ພາລູກພົວພັນກັບການຫລິ້ນກິລາມາແຕ່ນ້ອຍ ລູກສາວກົກ ນາງແອນເຈີລິນາ ແມັສຊິນາ ເລີ້ມລອຍນ້ຳມາແຕ່ນ້ອຍ ແລະໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນມາເປັນລຳດັບຈົນຮອດລະດັບເຂົ້າແຂ່ງຂັນທົດລອງໂອລິມປິກ ເປັນເທື່ອທຳອິດເວລາລາວມີອາຍຸ 15 ປີ. ລາວຍັງຈະຕ້ອງພະຍາຍາມອີກຫລາຍປີ. ປັດຈຸບັນນີ້ແອນເຈີລີນາ ກຳລັງເຝິກຊ້ອມຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລພິສເບີກ. ໃນນາມເປັນພໍ່ແມ່ ພວກເຮົາໄດ້ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ ເວລານາງຮຽນຢູ່ມັດມະຍົມ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂັບລົດພາໄປສົ່ງບ່ອນເຝິກຊ້ອມ ບາງຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ຂີ່ເຮືອບິນໄປແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນຫລາຍໆລັດ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນການລົງທຶນເວລາ ພ້ອມທັງເງິນຄຳ ຈາກການແຂ່ງຂັນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ລະດັບລັດ ລະດັບປະເທດ ແລະລະດັບສາກົນ.”
ນາງແອນເຈີລິນາ ແມັສຊິນາ ອາຍຸ 18 ປີ ນັກສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລພິສເບີກ ປີທຳອິດ ກຳລັງຮຽນຝ່າຍຊີວະວິທະຍາ ແລະສື່ສານ ໃນຂະນດຽວກັນກໍກຳລັງເຝິກຊ້ອມລອຍນ້ຳຢ່າງໜັກຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ. ນາງແອນເຈີລິນາ ໄດ້ຖືກທາບທາມໃຫ້ເປັນນັກກິລາລອຍນ້ຳຕາງໜ້າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຢູ່ການແຂ່ງຂັນກິລາ 2023 SEA Games ທີ່ກຳປູເຈຍ. ນາງແອນເຈີລິນາ ໄດ້ກ່າວເຖິງການເຝິກຊ້ອມສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
“ສະບາຍດີ ຂະນ້ອຍຊື່ແອນເຈີລິນາ ແມັສຊີນາ ເປັນນັກກິລາລອຍນ້ຳຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລພິສເບີກ. ຂະນ້ອຍເລີ້ມລອຍນ້ຳແຕ່ອາຍຸ 16 ເດືອນ ສຳລັບພວກແອນ້ອຍ ແລະແຕ່ນັ້ນມາກໍບໍ່ໄດ້ຫລົດລະ. ແມ່ຂະນ້ອຍບໍ່ເຄີຍຮຽນລອຍນ້ຳ ເພາະສະນັ້ນແມ່ຢາກໃຫ້ພວກລູກໆລອຍນ້ຳເປັນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກຊ່ວຍຕົນເອງ. ປັດຈຸບັນຂະນ້ອຍລອຍນ້ຳຫົກມື້ຕໍ່ອາທິດ ມື້ນຶ່ງສອງສາມຊົ່ວໂມງ ຍົກນ້ຳໜັກ ແລ່ນ ອາໂຣບິກ ແລະຕີມວຍ ອັນເປັນພາກສ່ວນເຝິກຫັດ ຮວມທັງໝົດແລ້ວ 20 ຊົ່ວໂມງ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນນຶ່ງທີ່ຂະນ້ອຍເລືອກເອົາການມາຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລພິສເບີກ. ເພາະເຂົາເຈົ້າມີລາຍການຮຽນກິລາລອຍນ້ຳ ຢູ່ໃນການຮຽນທົ່ວໄປ. ຂະນ້ອຍມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະເອົາປະລິນຍາຝ່າຍຊີວະວິທະຍາ ແລະສື່ສານ.”
ພວກເຍົາວະຊົນອາເມຣິກັນ ພາກັນຫລິ້ນກິລາຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມ ຂຶ້ນໄປຈົນຮອດຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ. ຫລາຍໆມະຫາວິທະຍາໄລ ມີໂຄງການຫລິ້ນກິລາພິເສດເພື່ອດຶງດູດເອົານັກສຶກສາ. ນັກສຶກສາທີ່ມີພອນສະຫວັນ ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນການຮຽນ ເພື່ອສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນກັບທີມກິລາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລອື່ນໆ. ໂດຍສະເພາະ ນັກກິລາອາເມຣິກັນຟຸດບອນ ແມ່ນພວກນັກສຶກສາທີ່ຫລິ້ນເກັ່ງ ແລະໄດ້ຖືກທາບທາມ ຊື້ຄ່າໂຕໃຫ້ໄປຫລິ້ນແກ່ທີມຟຸດບອນຕ່າງໆ ທີ່ມີສັນຍາຄ່າໂຕຫລາຍລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ.