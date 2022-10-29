ລັດຖະບານລາວ ລວມເອົາປະຕິບັດການຕ້ານການຄ້າຢາເສບຕິດ ເຂົ້າກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ

ລັດຖະບານລາວລວມເອົາປະຕິບັດການຕ້ານການຄ້າຢາເສບຕິດ ເຂົ້າກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ຍ້ອນການຄ້າ ແລະການຊົມໃຊ້ຢາເສບຕິດໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປໃນຊຸມຊົນທົ່ວປະເທດແລ້ວ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ
Mr. Jeramy Douglas ທ່ານເຈີຣາມີ ດັກກລາສ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການຄວບຄຸມ ອາຊະຍາກຳ ແລະຢາເສບຕິດ (UNODC) ໃນພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະປາຊີຟິກ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງທາງການໄທ ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ນັກຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ໄດ້ເຂົ້າໄປນຳໃຊ້ປະເທດລາວ ເປັນເສັ້ນທາງຜ່ານຂອງການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ຈາກເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳໄປປະເທດໃນເຂດລຸ່ມນ້ຳຂອງດ້ວຍກັນ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ທັງຍັງເປັນການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ທີ່ມີຈຳນວນຫລາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງສາເຫດທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງໄດ້ດັ່ງກ່າວ ກໍຍ້ອນວ່າ ແກັ່ງຄ້າຢາເສບຕິດໃນລາວໄດ້ກາຍເປັນເຂື່ອຂ່າຍດຽວກັນໃນມຽນມາແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງບໍ່ແກ້ວນັ້ນ ກໍຄືເຂດເຊື່ອມຕໍ່ກັບມຽນມາ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຈາກການຮ່ວມລາດຕະເວນໃນແນວນ້ຳຂອງ ລະຫວ່າຕຳຫລວດຈີນ ມຽນມາ ລາວ ໄທ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາສາມາດປາບປາມໄດ້ 8,325 ກໍລະນີ ຈັບກຸມໄດ້ 8,043 ຄົນ ຍຶດຢາເສບຕິດກວ່າ 171 ໂຕນ ອາວຸດ ອຸບປະກອນສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝກວ່າ 20,000 ລາຍການ ໃນນີ້ກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ເປັນການຈັບໃນເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ລະຫວ່າງ ມຽນມາ ລາວ ໄທນັ້ນ.
ສະພາບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນປີ 2023 ດ້ວຍ ໂດຍກົມໃຫຍ່ຕຳຫລວດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ ຂອງນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັບກຸມ 2,299 ຄົນ ໃນນີ້ມີເຖິງ 1,996 ຄົນເປັນເຂື່ອຂ່າຍຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດ ສ່ວນ 196 ຄົນນັ້ນ ໄດ້ພົ້ນໂທດໄປແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ 7 ຄົນ ເປັນນັກໂທດທີ່ຫລົບໜີຈາກການຄຸມຂັງ ພ້ອມກັນນີ້ກໍໄດ້ອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ໃນຄະດີຄ້າຢາເສບຕິດເພີ້ມຂຶ້ນ 100 ກວ່າຄົນ ທັງຍັງໄດ້ລວມເອົາປະຕິບັດການຕ້ານຢາເສບຕິດເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ທົ່ວປະເທດດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນເອກວິໄລ ຫລ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢືນຢັນວ່າ
ເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຢາເສບຕິດທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ແລະເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນນັ້ນ ກະຊວງ ອົງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນຕ່າງໆ ຈົ່ງໄດ້ໃຫ້ຖືເອົາວຽກຄວບຄຸມສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານຢາເສບຕິດເປັນພັນທະ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງທຸກພາກສ່ວນ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງກຳນົດເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າເປັນວຽກຈຸດສຸມນຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.
ໂດຍການທີ່ລາວໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານໃນການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດເພີ້ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ທາງການໄທ ມອງວ່າ ເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ໄທ ຕ້ອງຮອງຮັບຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງຂະ ຫຍາຍ ການຮ່ວມມືເຂົ້າໃນການປາບປາມ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຫລາຍຂຶ້ນແກ່ທາງການລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະໜັບສະໜູນລາວ ໃນການຂະຫຍາຍຜົນການຈັບກຸມ ດ້ວຍການມອບອຸບປະກອນສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະອຸບປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝໃຫ້ກັບທາງການຕຳຫລວດລາວ ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ສາມາດສະກັດກັ້ນ ແລະຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນຕຳຫລວດແຂວງຄຳມ່ວນສາມາດສະກັດກັ້ນການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 727 ກໍລະນີ ໃນນີ້ກໍມີເຖິງ 60 ກໍລະນີ ທີ່ເປັນນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ ແລະຍຶດຢາບ້າໄດ້ກວ່າ 16 ລ້ານເມັດ ກັນຊາ 4,610 ກິໂລກຣາມ ອາວຸດ ອຸບປະກອນສື່ສານ ແລະຂຶ້ນບັນຊີຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດໄດ້ຈຳນວນຫລາຍອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ທ່ານວັນໄຊ ຟອງຊະນະ ເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນຢືນຢັນວ່າ:
“ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ກອງຮ້ອຍທະຫານ ຊາຍແດນ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສຸກ ກອງຫລອນບ້ານ ແລະກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການເຄື່ອນໄຫວ ສະກັດກັ້ນ ແລະແກ້ໄຂການລັກລອບ ການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ແມ່ນນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາ ປີ 2021 ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີເປົ້າໝາຍຜູ້ເສບຢາເສບຕິດໃນທົ່ວແຂວງທັງໝົດ 8,636 ຄົນ ຈັດຕັ້ງການສືກສາອົບໂຮມເປົ້າໝາຍຜູ້ເສບຢາເສບຕິດໄດ້ 7,903 ຄົນ.”
ສ່ວນທ່ານວິໄຊ ໄຊມົງຄົນ ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ-ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ ຖະແຫລງວ່າ 6 ປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນ ຈະຕ້ອງ ເສີມສ້າງການຮ່ວມມືກັນເຂົ້າໃນປະຕິບັດການປາບປາມ ແລະທໍທັນກັບຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.