ບໍລິສັດຈີນໄດ້ຮັບສິດທິສຳປະທານແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການພັດທະນາເຂດນ້ຳຕົກຄອນພະເພັງ ແລະນ້ຳຕົກໂສມພະມິດ ທີ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປະສັກ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນເຂດພັດທະນາມະຫານະທີສີທັນດອນ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ພິທີການມອບຮັບສິດທິສຳປະທານ ໃນການພັດທະນາເຂດນ້ຳຕົກຄອນພະເພັງ ແລະນ້ຳຕົກໂສມພະມິດ ຢູ່ທີ່ເຂດເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍທ່ານວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການມອບສິດສຳປະທານຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນພັດທະນາ ສີທັນດອນຈຳກັດຈາກຈີນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສິດສຳປະທານ ແຕ່ພຽງລາຍດຽວໃນການພັດທະນາເຂດນ້ຳຕົກຄອນພະເພັງ ແລະນ້ຳຕົກສົມພະມິດ ໃຫ້ເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຄົບວົງຈອນ ດ້ວຍການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ 175 ກວ່າເຮັກຕາ ສຳລັບກໍ່ສ້າງສວນສະນຸກ ຫໍພິພິດທະພັນ ຫໍວິທະຍາສາດ ເຮືອນພັກຕາກອາກາດ ໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ແລະສະຖານບັນເທີງຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຄົບຊຸດ ທີ່ສາມາດຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຫລາຍກວ່າ 5,000 ຄົນ ຕໍ່ວັນຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນໂຄງການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ ມະຫານະທີສີທັນດອນ.
ສ່ວນທ່ານ Vincent Lee ປະທານບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນຈຳກັດ ຢືນຢັນວ່າການລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ມະຫານະທີສີທັນດອນ ຍັງສືບຕໍ່ເລື້ອຍມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍການລະບາດພະຍາດໄວ ຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນງານພຽງແຕ່ເລັກນ້ອບເທົ່ານັ້ນ ທັງນີ້ ໂດຍຜ່ານມາ ຄືເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະທີ 1 ກໍຄື ນັບແຕ່ປີ 2018-2025 ທີ່ແນໃສ່ການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງຮ່າງເປັນດ້ານຫລັກ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງຖະໜົນເບຕົງ ຮອບດອນໂຂງ ໄລຍະທາງ ລວມ 43 ກິໂລແມັດ ແລະການພັດທະນາເຂດທີ່ພັກອາໄສ ລະບົບໄຟຟ້າ ນ້ຳປະປາ ໂຮງໜໍ ໂຮງຮຽນ ໂຮງແຮມ ກາຊີໂນ ທະນາຄານ ສະໜາມກັອຟ ສະໜາມບິນ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແລະສະຖານບັນເທີງຕ່າງໆ ທີ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຄົບວົງຈອນ.
ໂຄງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ ມະຫານະທີສີທັນດອນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສຳປະທານຈາກລັດຖະບານລາວເປັນໄລຍະເວລາ 99 ປີ ນັບຈາກປີ 2018 ມີເນື້ອທີ່ສຳປະທານລວມ 9,848 ເຮັກຕາ ຢູ່ທີ່ເຂດສີ່ພັນດອນ ຄອນພະເພັງ ທັງນີ້ກຸ່ມບໍລິສັດຈີນຄາດວ່າ ຈະນຳໃຊ້ເງິນລົງທຶນຄິດເປັນມູນຄ່າລວມກວ່າ 9,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ມີການນຳໃຊ້ເງິນທຶນໄປແລ້ວກວ່າ 1,300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະຄາດວ່າໃນປີ 2022 ນີ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນລົງທຶນອີກ 600 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງເງິນທຶນທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອການຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນ ແລະຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກເວນຄືນ ຈຳນວນ 150 ກວ່າຄອບຄົວໃນເຂດ 6 ບ້ານ ທີ່ເຂດເມືອງໂຂງດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ປະຊາຊົນລາວສ່ວນຫລາຍກໍຍັງຄົງບໍ່ພໍໃຈຄ່າຊົດເຊີຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບໍລິສັດຈີນ ທີ່ລົງທຶນພັດທະນາໂຄການດັ່ງກ່າວນີ້ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບທຸກໆໂຄງການລົງທຶນຂອງບັນດານັກທຸລະກິດຈີນໃນລາວ ເພາະໄດ້ມີການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະສິ່ງປູກສ້າງຕ່າງໆໃນອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ ວັງວຽງ ແລະເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດກວມລວມ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທັງປາກົດວ່າພະນັກງານລັດໄດ້ໃຊ້ອຳນາດບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຍອມຮັບເອົາການຊົດເຊີຍດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຍ້ອນວ່າທົດແທນຖືກ ທົດແທນໜ້ອຍ ມັນກະກະທົບ ໂຕຢ່າງວ່າໂຄງການໃຫຍ່ໆ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນການປະຕິບັດໂຄງການທາງລົດໄຟ ຫລືວ່າ ໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ ວັງວຽງ ຫລືວ່າ ໂຄງການໄຊເສດຖາກວມລວມ ຫລືວ່າອື່ນໆ ຖືວ່າເປັນການຊົດເຊີຍທີ່ຕ່ຳຫລາຍ ທຽບໃສ່ກັບຄ່າຄອງຊີບ ທຽບໃສ່ກັບອ່ຽງຂອງການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດ ວັນທີ 2 ມາ ແມ່ນເຈົ້າພະນັກງານທີ່ລົງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ກໍບໍ່ສຸພາບ ແລະກໍບໍ່ອະທິບາຍຊີ້ແຈງໃຫ້ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈ ສ່ວນຫລາຍສິມັກຊີ້ອາຍາສິດມັນກະເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ້ງ.”
ປັດຈຸບັນລາວມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 12 ແຫ່ງ ມີບໍລິສັດເອກກະຊົນເຂົ້າມາລົງທຶນ 806 ລາຍ ໃນນີ້ເປັນບໍລິສັດຕ່າງຊາດ 688 ລາຍ ແລະເປັນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງເອກກະຊົນລາວກັບຕ່າງຊາດ 118 ລາຍ ມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມເກີນກວ່າ 4,500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ລັດທະບານລາວໃນມູນຄ່າລວມ 122 ຕື້ກີບໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.