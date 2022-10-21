ສະພານະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ຖືສັນຊາດ ແລະ ຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ

ສະພານະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນເມື່ອວັນອັງຄານທີ 18 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ 30 ວັນຂຶ້ນໄປແມ່ນສາມາດລົງຄະແນນສຽງໄດ້.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີປະຊາຊົນຍິນດີ ແລະ ບໍ່ຍິນດີນຳ. ວີໂອເອໄດ້ຂໍຄຳເຫັນຈາກຄົນລາວທ່ານນຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຕ້ອງມີແຕ່ຄົນສັນຊາດອາເມກັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເລືອກຕັ້ງໄດ້. ຖ້າເອົາຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍມາເລືອກຕັ້ງເຂົາກໍຈະເລືອກເອົາຄົນທີ່ຫາປະໂຫຍດມາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນເອົາມາໃຫ້ຄົນອາເມຣິກັນ. ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຍຸຕິທຳສຳລັບຄົນອາເມຣິກັນ.”
ລັດຖະທຳມະນູນ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ຫ້າມສິ່ງທີ່ຮ່າງກົດໝາຍຂອງນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ແຕ່ກົດໝາຍທີ່ຖືກເຊັນໂດຍປະທານາທິບໍດີ ບິລ ຄລິນຕັນ ໃນປີ 1996 ໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ຖືສັນຊາດ ສະຫະລັດ ລົງຄະແນນສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະບານກາງ.
ແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ ລາວເຫັນດີທີ່ຈະໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ຖືສັນຊາດລົງຄະແນນສຽງ ເພາະລາວເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະອອກສຽງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຄືຄົນອື່ນໆທີ່ເສຍພາສີໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.