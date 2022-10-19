ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ ຢູ່ທົ່ວ 50 ລັດ ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານ ທີ 8 ພະຈິກ ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ ເປັນລັດໃຫຍ່ອັນດັບສາມຫລັງຈາກລັດອາລາສກາ ແລະລັດເທັກຊັສ ແລະປະຊາຊົນໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ກໍແມ່ນລັດນຶ່ງທີ່ກະກຽມໃນການປ່ອນບັດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານແສງ ຈິດດາໄລ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ມີສິດປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປ່ອນບັດກ່ອນລ່ວງໜ້າ ທາງໄປສະນີ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຊຶ່ງທ່ານແສງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອດັ່ງນີ້:
ລັດຄາລິຟໍເນຍ ນອກຈາກຈະປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົາຜູ້ປົກຄອງລັດແລ້ວ ຍັງຈະມີການປ່ອນບັດເອົາຕຳແໜ່ງອື່ນໆອີກ ຊຶ່ງມີຜູ້ສະໝັກທັງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຣີພັບບລິກກັນ. ເລື້ອງທີ່ສຳຄັນຂອງການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຄັ້ງນີ້ກໍຄືແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະເງິນເຟິ້ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ສຳຄັນສຸດຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ.