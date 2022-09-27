ລະດູເຮີຣີເຄນ ປີ 2022 ໄດ້ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນມິຖຸນາ ໄປຈົນຮອດ ວັນທີ 30 ເດືອນພະຈິກ. ອົງການຄຸ້ມຄອງມະຫາສະໝຸດ ແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະລັດ (NOAA) ໄດ້ທຳນາຍວ່າ ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງ ເຮີຣີເຄນ ໃນປີນີ້ຈະເກີນກວ່າທຳມະດາ ແລະຄາດວ່າຈະມີການຕັ້ງຊື່ເຮີຣີເຄນ ຈາກ 14 ຫາ 21 ຊື່. ນາງສາວຄຣິສໂຕລ ບຸນໄຊຍະວົງ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານຢູ່ເມືອງແຊນປີເຕີສເບີກ ໃນລັດ ຟລໍຣິດາ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງກ່ຽວກັບການກະກຽມວ່າ:
ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານຣອນ ເດີແຊນຕິສ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນພາກັນກະກຽມ ແລະຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ. ເຮີຣີເຄນອາຍອັນ (IAN) ອາດມີຄວາມແຮງເຖິງລະດັບ 4 ຫລືມີລົມແຮງແຕ່ 130 ຫາ 156 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແລະວັນພຸດມື້ອື່ນ. ອາທິດແລ້ວນີ້ ພາຍຸຟິໂອນາກໍໄດ້ພັດຖະເຂົ້າຫລົ່ມ ເກາະໂປໂຕຣິໂກ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍ ໄປຕາມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ເລາະໄປຕາມຝັ່ງທະເລພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດຈົນເຖິງຝັ່ງທະເລໂນວາ ສະກັອດເຕຍ ປະເທດການາດາ ແລະກໍໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກຢູ່ທີ່ນັ້ນ.