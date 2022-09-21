ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ສະມາຄົມຈຳປາລາວແລະປະຊາຄົມໄທ ຢູ່ເມືອງ ສຕຣາສບວກ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງປະເທດຝຣັ່ງ ຕິດກັບ ຊາຍແດນຂອງປະເທດເຢຍຣະມັນ ໄດ້ມີການປະສານງານແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ ໂດຍຈັດງານຫາລາຍໄດ້ຂາຍອາຫານການກິນແລະສະແດງສິນລະປະພຶ້ນເມືອງນຳກັນ ຊຶ່ງທ່ານບຸນມາກ ອາເລັກ ສີສຸວັນ ປະທານສະມາຄົມຈຳປາລາວ ກ່າວເຖິງການປະສານງານ ແລະຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະຊາຄົມ ລາວ ແລະໄທ ສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ການປະສານງານກໍເພື່ອນຳເງີນມາຊ່ວຍໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານກິດຈະກຳວັດທະນາທຳ ໃຫ້ແກ່ພວກເຍົາວະຊົນຝຣັ່ງ ເຊື້ອສາຍລາວ. ໃນຂະນະດຽວກັນປະຊາຄົມລາວກໍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແກ່ປະຊາຄົມໄທ ເຊັ່ນກັນ ໃນເວລາຕ້ອງການ. ຢູ່ທີ່ເມືອງສຕຣາສບວກແຫ່ງນີ້ ມີປະຊາຊົນຝຣັ່ງ ເຊື້ອສາຍລາວຫລາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ເມື່ອສີ່ທົດສະວັດກ່ອນ. ເຂົາເຈົ້າພາກັນທຳມາຫາກິນຢູ່ຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານ. ສ່ວນພວກຊາວໜຸ່ມເຊື້ອສາຍລາວລຸ້ນໃໝ່ ຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ພາກັນສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ຄືເປັນທະນາຍຄວາມ ນາຍແພດ ແລະ ນັກວິຊາການຕ່າງໆ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະມາຊິກສັງຄົມໄທ ເດີນທາງມາຈາກພາກອີ່ສານ. ເຂົາເຈົ້າກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ປະກອບອາຊີບ ຢູ່ຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະຮ້ານອາຫານຕ່າງໆ.