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ວັນສຸກ, 16 ກັນຍາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະຊາຊົນເລີ່ມມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ ໃນປີ 2023

ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ອາຫານຢູ່ຮ້ານຊຸບເປີມາເກັດໃນນະຄອນ ນິວຢອກ, 27 ກໍລະກົດ 2022.

ມີການຄາດຄະເນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍບັນດານັກເສດຖະສາດວ່າ ພາວະເສດຖະ ກິດຕົກຕໍ່າຈະເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນຕົ້ນປີ 2023. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເສດຖະກິດແມ່ນຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕ້ຊ້າ ແຕ່ບັນດານັກລົງທຶນຍັງສາມາດ ສ້າງລາຍໄດ້ໃນລະຫວ່າງພາວະເສດຖະກິດ ແຕ່ມັນຈະຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ແຕ່ສຳລັບປະຊາຊົນນັ້ນ, ມີການຄາດກັນວ່າ ຈະຖືກກະທົບດ້ວຍລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄົນຈຳນວນນຶ່ງຈະສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳຍ້ອນຜູ້ຈ້າງງານບໍ່ມີທຶນພຽງພໍ ເພື່ອຈ້າງພະນັກງານ. ແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງຈາກລັດນິວຢອກ ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອພາກພາສາລາວວ່າ “ເອື້ອຍຫາກໍປ່ຽນວຽກ, ໄດ້ວຽກໃໝ່ຕົ້ນເດືອນນີ້. ສາເຫດທີ່ປ່ຽນວຽກໃໝ່ ກະເພາະວ່າປີໜ້າຢ້ານ ເກີດພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ ແລະ ຢ້ານຖືກເຂົາປົດອອກວ່າຊັ້ນຊະ. ກະເລີຍ ປ່ຽນໄປເຮັດນຳອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໝັ້ນຄົງ ເພາະເອື້ອຍຮູ້ວ່າບໍລິສັດສ່ວນຫຼາຍຢູ່ອາເມການີ້ເຂົາຊິຕັດ ພະນັກງານລົງຫຼາຍແນ່ນອນ ຖ້າເກີດພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ. ເຮົາກະເລີຍປ້ອງກັນໂຕເອງໄວ້ກ່ອນ. ແລະກະໂຊກດີທີ່ໄດ້ວຽກໃໝ່.”

ອົງການກອງທຶນສາກົນຄາດວ່າການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍລວມໃນ ສະຫະລັດ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 2.3 ເປີ ເຊັນ ໃນປີ 2022 ແລະ 1 ເປີເຊັນໃນປີ 2023. ໃນຂະນະດຽວກັນອັດຕາເງິນເຟີ້ກໍຍັງຈະສູງ ຢູ່ຄືເກົ່າ ຍ້ອນຈຳນວນເງິນໝຸນວຽນທັງໝົດ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ອີງຕາມ ການກ່າວຂອງທ່ານ ສຕີຟ ແຮັ້ງ ອາຈານສອນເສດຖະສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌ ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບໂທະລພາບ CNBC.

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