ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະປະເທດອື່ນໆ ບ່ອນໃດມີຄອບຄົນລາວ ບ່ອນນັ້ນເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຜັກພື້ນເມືອງລາວຊະນິດໃດຊະນິດນຶ່ງປູກໃສ່ກະຖັງຢູ່ຕາມເດີ່ນບ້ານ ປູກເລາະຮົ້ວ ແລະສວນຄົວ ໂດຍສະເພາະຕົ້ນໝາກຂີ້ຫູດ. ຫລາຍໆຄົນພາກັນປູກພໍໄດ້ເບິ່ງໄດ້ຊົມ ແຕ່ຫລາຍໆຄົນພາກັນປູກເປັນການຄ້າເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ ດັ່ງໂຕຢ່າງທ່ານຮັກ ສີຫາຈັກ ຢູ່ເມືອງແຟຣສໂນ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ຊຶ່ງກ່າວສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຕັ້ງແຕ່ໃດໆມາ ຄົນລາວມີຮິດຄອງປະເພນີ ເປັນຄົນມັກປູກຝັງພືດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີຂາຍຢູ່ຕາມຕະຫລາດໂດຍທົ່ວໄປ. ຕົກມາເຖິງສະໄໝການຍົກຍ້າຍອອກມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ນອກປະເທດ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ລົດລະ ນຳການປູກຜັກ ແລະພືດຕ່າງໆທີ່ເຄີຍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະເຫັນຢູ່ໃນເມືອງລາວ.
ທ່ານຮັກ ສີຫາຈັກ ປັດຈຸບັນເປັນຊ່າງແປງລົດ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາຫວ່າງປູກພືດທີ່ເຄີຍເຫັນຢູ່ບ້ານເກີດໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ຫລາຍໆຊະນິດສາມາດທົນກັບດິນຟ້າອາກາດໄດ້ ແລະຫລາຍໆຊະນິດທີ່ທົນກັບການປ່ຽນແປງອາກາດບໍ່ໄດ້ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາເປັນພິເສດ ໄວ້ຢູ່ໃນເຮືອນປູກຕົ້ນໄມ້. ທ່ານຮັກ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ທ່ານມີຜັກນາໆຊະນິດຂອງເມືອງລາວ ເຊັ່ນຕົ້ນຜັກກະຖິນ ຕົ້ນໝາກຍົມ ຜັກສະເມັກ ຜັກຕີ້ວ ອັນທີ່ຫາກິນໄດ້ຍາກເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອປູກໄວ້ເບິ່ງເປັນການພັກຜ່ອນ ກິນສຳລັບຄອບຄົວ ແບ່ງປັນ ແລະຂາຍເລັກນ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ຄົນແພງຢູ່ໃນຂົງເຂດ.