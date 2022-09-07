ທ່ານຜູ່ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊິວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ສຳລັບວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມ ກັບ ທ່ານບັນດິດ ກອງມະນີເພັດ ນັກທຸລະກິດ ທີ່ກໍາລັງຈະເປີດຮ້ານອາຫານ River Thai Lao ຢູ່ເມືອງ Clark ລັດວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານບັນດິດ ກອງມະນີເພັດ ແມ່ນນັກທຸລະກິດລາວອາເມຣິກັນ ທີ່ຮູ້ຈັກຫລັກການ ແລະກົດລະບຽບເປັນພິເສດ. ທ່ານສຳເລັດປະລິນຍາຕີຝ່າຍ Ministry ທີ່ພົວພັນກັບສາດສະໜາຕາໂຕລິກ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Mulnomah ທີ່ນະຄອນພອດແລນ ລັດອໍເຣກັນ. ທ່ານບັນດິດ ເກີດຢູ່ໃນຄອບຄົວນັກຄ້າຂາຍທີ່ມີອິດທິພົນຢູ່ໃນແນວຄິດມາແຕ່ນ້ອຍ. ທ່ານບັນດິດ ເຄີຍເປັນອາຈານສອນການຄົວກິນອາຫານໄທ ລາວ ແລະເອເຊຍ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Clark College ໃນລັດວໍຊິງຕັນ.
ກ່ອນໜ້າການລະບາດໂຄວິດ-19 ທ່ານມີຮ້ານກາເຟ ແລະເຄື່ອງດື່ມມາເປັນເວລາກວ່າສິບປີ ຊຶ່ງເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະສ້າງລາຍໄດ້ເປັນພິເສດ. ຜົນກະທົບການລະບາດໂຄວິດ-19 ເມື່ອສອງປີກ່ອນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະການດຳລົງຊີວິດຫັນປ່ຽນມາຈົນເຖິງເທົ້າປັດຈຸບັນນີ້. ເຖິງແມ່ນທຸລະກິດຂອງທ່ານບັນດິດ ໄດ້ປິດລົງມາເປັນເວລາກວ່າສອງປີແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ຢ່າງສະບາຍ. ດ້ວຍຄວາມສະຫລາດ ມີສະຕິປັນຍາ ແລະພິກໄຫວ ບັດນີ້ທ່ານບັນດິດ ກຳລັງຈະເປີດຮ້ານອາຫານໃໝ່ຊື່ວ່າ ຣີເວີໄທລາວ (River Thai Lao Restaurant) ຢູ່ເມືອງ Clark ໃນລັດວໍຊິງຕັນ ຕັ້ງຢູ່ແຈ ເໜືອສຸດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານບັນດິດ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຂັ້ນຕອນກ່ອນທີ່ຈະເປີດຮ້ານອາຫານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ ແລະກົດລະບຽບລັດເປັນຂັ້ນຕອນ. ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ທ່ານ ຕ້ອງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນ ທີ່ຈະນຳມາລົງທຶນ ສະຖານທີ່ອັນເໝາະສົມ ດັ່ງທີ່ທ່ານບັນດິດ ກ່າວເຖິງແນວຄິດເບື້ອງຕົ້ນສູ່ ວີໂອະເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ການເປີດຮ້ານຮ້ານອາຫານມີກົດລະບຽບທີ່ສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນຈາກຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນເຄຫະສະຖານ ຂົງເຂດບ່ອນຕັ້ງຮ້ານທີ່ຕ້ອງພົວພັນກັບ ນ້ຳ ໄຟ ສຸຂະພາບອະນາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານບັນດິດ ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ການມີເງິນລົງທຶນ ແລະການມີແນວຕິດຢາກເປີດຮ້ານອາຫານ ບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ສະເໜີໄປ ຊຶ່ງຈະຂຶ້ນກັບເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ ແລະການບໍລິຫານ. ເພາສະນັ້ນຜູ້ທີ່ຈະມາລົງທຶນຕັ້ງຮ້ານອາຫານ ຕ້ອງພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສາມາດຫລາຍໆຢ່າງ. ບ່ອນຕັ້ງຮ້ານອາຫານເປັນບ່ອນສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າກັບບັນຍາກາດສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສັງຄົມ ທີ່ສະຫວາດສະເຫວີຍເພື່ອໃຫ້ພວກລູກຄ້າໄດ້ມີໂອກາດພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມກັບອາຫານການກິນ ດັ່ງທີ່ທ່ານບັນດິດ ໄດ້ກ້າວມ້ວນທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານບັນດິດ ກອງມະນີເພັດ ແມ່ນໂຕຢ່າງນັກທຸລະກິດອາເມຣິກັນເຊື້ອສາວລາວຄົນນຶ່ງ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການປະກອບວິຊາອາຊີບ ແລະສ້າງເສດຖະກິດຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ເຖິງແມ່ນມີອຸບປະສັກການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ມາເປັນເວລາກວ່າສອງປີແລ້ວກໍຕາມ.