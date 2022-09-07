ທ່ານມະໂນໄທ ວົງຄຳຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງມາຈາກເມືອງວິນນິເພັກ ແຂວງມານິໂຕບາ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດການາດາ ໃນ ການເດີນທາງໄປນະຄອນລາສເວກັສເປັນເທື່ອທຳອິດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານໂຮມຊຸມນຸມສັງສັນຄອນເສີດ “ເພງລາວລວມຍຸກ” ເປັນເວລາສອງວັນ ແຕ່ວັນສຸກທີ 4 ຫາວັນເສົາ ທີ 5 ກັນຍາ ຢູ່ໂຮງແຮມປາຣີ ໃນນະຄອນລາສເວກັສ ລັດເນວາດາ. ຄອນເສີດດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມອາສາສະໝັກຫລີ້ນເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ. ທ່ານມະໂນໄທແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນ 3,000 ຄົນໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍມີຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກລັດຕ່າງໆໃນສະຫະລັດ ຕິດຕາມດ້ວຍບັນດາ ດາຣານັກຮ້ອງທີ່ເດີນທາງມາຈາກເທດການາດາ ຝຣັ່ງ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ.
ໃນຕອນແລງວັນສຸກ ບັນດາສຸພາບສະຕີພາກັນນຸ່ງຊູດຣາຕຣີສາກົນ ແລະໃນຕອນແລງວັນເສົາ ເຂົາເຈົ້ານຸ່ງເຄື່ອງພື້ນເມືອງລາວຢ່າງງົດງາມ. ການເຕົ້າໂຮມຂອງຊາວລາວຢ່າງຫຼວງຫລາຍຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອສົ່ງທ້າຍລະດູຮ້ອນ ແລະໜີຈາກການກັກໂຕຈາກໂຄວິດ-19. ບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດມາພົບພໍ້ກັນ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ໂດຍສະເພາະຫລັງຈາກສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ໄດ້ພັດພາກຈາກກັນ ນັບແຕ່ໄດ້ໜີອອກຈາກປະເທດລາວ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ. ງານດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງຈົບງາມ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຄິດຮອດຄິດເຖິງກັນ.