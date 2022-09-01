ສະຍາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປຮູ້ຈັກກັບທ່ານຄຳຜາຍ ວິໄລລັກ ເຈົ້າຂອງຟາມລ້ຽງງົວ ຢູ່ທີ່ລັດອາແກນຊໍ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກກາງຕອນໃຕ້ ຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານຄຳຜາຍ ແມ່ນໃຜ ມາຈາກໃສ ແລະເປັນດ້ວຍເຫດໃດ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນເຈົ້າຂອງຟາມລ້ຽງງົວ ຢູ່ໃນລັດອາແກນຊໍ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາການສຳພາດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເມື່ອສີ່ທົດສະວັດກ່ອນນັ້ນ ມີຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ຫລາຍໆຄົນ ທີ່ບໍ່ລຶ້ງເຄີຍກັບພູມີປະເທດ ບັນຍາກາດສັງຄົມຊີວິດໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ສືບທາວຫາເພື່ອນຝູງ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ໂດຍສະເພາະຊອກຫາບ່ອນມີວຽກເຮັດງານທຳເຫລົ່າ ນີ້ເປັນຕົ້ນ. ຫລາຍໆຄົນໄດ້ພາກັນຕັ້ງຄອບຄົວຢູ່ແຕ່ບ່ອນເກົ່າ ຈົນເຖິງເທົ້າ ປັດຈຸບັນນີ້. ຫລາຍຄົນມັກຢູ່ໃນໂຕເມືອງໃຫຍ່ ແລະຫລາຍຄົນມັກຢູ່ເຂດຊົນນະບົ
ດ ເພື່ອປູກຝັງ ແລະລ້ຽງສັດ. ໃນທີ່ສຸດເຂົາເຈົ້າໄດ້ ພາກັນປັບໂຕ ລື້ງເຄີຍໄປ ກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໃຜລາວ.
ທ່ານຄຳຜາຍ ວິໄລລັກ ເດີນທາງມາເຖິງສະຫະລັດໃນປີ 1981 ເວລານັ້ນຍັງເປັນຊາຍໂສດ ມັກປ່ຽນບ່ອນຢູ່ ແລະ ປ່ຽນວຽກເຮັດວຽກຢູ່ເລື້ອຍໆ ກ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈຊື້ຟາມລ້ຽງໄກ່ ແລະລ້ຽງງົວ ຢູ່ໃນລັດອາແກນຊໍ. ທ່ານໄດ້ ເລີ້ມຊື້ງົວແມ່ໂຕນຶ່ງມາລ້ຽງຈົນອອກແມ່ແຜ່ລູກ ແລ້ວນຳໄປຂາຍ ຊຶ່ງທ່ານຄຳຜາຍ ໄດ້ກ່າວເຖິງຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນສູ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ເວລາທ່ານຄຳຜາຍ ຍັງເປັນຊາຍໂສດຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດວຽກງານຢ່າງບໍ່ລົດລະ ໄດ້ໄປເຫັນຫລາຍເມືອງຫລາຍລັດ ສາມາດທ້ອນຫອມເງິນໄດ້ ແລ້ວຕັດສິນໃຈກັບມາຢູ່ລັດອາແກນຊໍ ແລະຊື້ເຮືອນຢູ່ເປັນຂອງຕົນເອງ. ຕໍ່ມາໄດ້ມີຄົນ ມາຖາມຊື້ເຮືອນ ເພື່ອຕັ້ງທຸລະກິດປ້ຳນ້ຳມັນ ທ່ານຄຳຜາຍເຫັນວ່າໄດ້ລາຄາດີກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈຂາຍແລ້ວນຳເອົາເງິນ ມາລົງທຶນຊື້ຟາມລ້ຽງໄກ່ ແລະຕໍ່ມາໄດ້ກາຍມາເປັນບ່ອນລ້ຽງງົວ ຊຶ່ງທ່ານຄຳຜາຍ ໄດ້ເລົ່າເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ນອກຈາກລ້ຽງງົວແລ້ວ ທ່ານຄຳຜາຍຍັງຕັດຫຍ້າມັດເປັນກໍ້ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ງົວກິນ ຊຶ່ງທ່ານຄຳຜາຍກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ການເປັນເຈົ້າຂອງຟາມລ້ຽງງົວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕ້ອງມີເຄື່ອງອຸບປະກອນ ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກໃຊ້ຢູ່ໃນແຕ່ລະໜ້າທີ່. ໂດຍສະເພາະກະກຽມຕັດຫຍ້າໄວ້ໃຫ້ງົວກິນໃນຍາມໜາວ ແລະຂາຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ຊຶ່ງທ່ານຄຳຜາຍ ໄດ້ອະທິບາຍມ້ວນທ້າຍເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ທ່ານຄຳຜາຍ ໄດ້ຜະຈົນໄພໄປກັບການເຮັດວຽກ ຫຼາຍຮູບແບບ ຢູ່ໃນຫລາຍລັດ ແລະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂັ້ນພື້ນຖານ. ທ່ານສາມາດທ້ອນຫອມເງິນໄດ້ແລະຊື້ຟາມທີ່ມີເຮືອນຢູ່ ມີທົ່ງຫຍ້າກວ້າງໃຫຍ່ ເໝາະສົມກັບການລ້ຽງງົວ ເພື່ອສ້າງຄອບຄົວ. ທ່ານຄຳຜາຍແມ່ນໂຕຢ່າງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່. ບັດນີ້ ທ່ານຄຳຜາຍ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ມີຊັບສົມສິນຕົກ ເປັນເງິນເຖິງລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ພາກັນຢູ່ໃນຟາມ ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍທຳມະຊາດທີ່ສະຫງົບງຽບ ຢ່າງມີຄວາມສຸກໃນລັດອາແກນຊໍ.