ທ່ານບົວສີ ໄຊຊະນະ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ມັກໄປງົມຫອຍແຄລມ (clam) ໃນເວລາຫວ່າງເພື່ອນຳມາກິນ ແລະຂາຍໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງການ ຊຶ່ງທ່ານບົວສີ ໄດ້ກ່າວເຖິງກົດລະບຽບ ແລະວິທີງົມເອົາຫອຍແຄລມ ສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ບ່ອນເກັບຫອຍແຄລມແຫ່ງນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນລັດເດລາແວ ຊຶ່ງເປັນບ້ານເກີດຂອງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຕັ້ງຢູ່ແຄມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກຂອງສະຫະລັດ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ສອງຊົ່ວໂມງ. ບ່ອນນີ້ມີຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຫລາຍພັນຄົນພາກັນຕັ້ງຖິ່ນຖານກາຍເປັນຊຸມຊົນຄົນລາວໃນທ້ອງຖິ່ນ ຕັ້ງຢູ່ແຄມອ່າວເດລາແວ ຫລື Delaware Bay ທີ່ຄົນມັກພາກັນໄປພັກຜ່ອນຫາປາ ແລະງົມເອົາຫອຍແຄລມມາກິນ ແລະຂາຍ. ລະດູເກັບຫອຍແຄລມເລີ້ມເປີດແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 31 ເດືອນກັນຍາ. ທາງການອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບເອົາຫອຍແຄລມໄດ້ຜູ້ນຶ່ງບໍ່ກາຍ 50 ໂຕ ແລະສາມາດເກັບເອົາໄດ້ທຸກມື້. ແຕ່ລະໂຕຕ້ອງໃຫ້ໃຫຍ່ກວ່າ ນຶ່ງນິ້ວເຄິ່ງ ຫລື 3.8 ຊັງຕີແມັດ. ທ່ານບົວສີ ກ່າວວ່າ ມັກກິນດິບ ໃສ່ແຈ່ວສົ້ມຫວານເຜັດ.