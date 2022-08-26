ປະຊາຊົນພ້ອມທີ່ຈະໄປເລືອກເອົາຜູ້ແທນ ທີ່ບໍ່ເວົ້າຂີ້ຕົວະ ຫຼື ອ້າງຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ມີມູນຖານ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ຢູ່ລັດ ແມສຊາຈູເຊັດສ໌

ປະຊາຊົນໃນລັດ ແມສຊາຈູເຊັດສ໌ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ສະຫະລັດ ມີເວລາຮອດວັນທີ 27 ສິງຫານີ້ເພື່ອລົງທະບຽນສຳລັບການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງລັດ. ໃນບັດເລືອກຕັ້ງເທື່ອນີ້ປະຊາຊົນຈະໄດ້ເລືອກເອົາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ຜູ້ປົກຄອງລັດ, ສະມາຊິກສະພາສູງລັດ, ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ລັດ ແລະ ອື່ນໆ.
ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນຈະເລືອກເອົາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແຕ່ລະພັກ ເພື່ອໄປແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນພະຈິກນີ້. ເຊິ່ງຄົນລາວທ່ານນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນ ບອສຕັນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ຕໍ່ວີໂອເອລາວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປໃຊ້ສິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອເລືອກເອົາຄົນທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ສຸດ ໄປແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງທ້າຍປີນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ລັດ ແມສຊາຈູເຊັດສ໌ ມີຜູ້ແທນທີ່ເບິ່ງແຍງປະຊາຊົນ ບໍ່ແມ່ນພວກທີ່ເວົ້າຂີ້ຕົວະ, ອ້າງຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ. ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນເບິ່ງຄືຈະນ້ອຍ ແຕ່ມັນກໍສຳຄັນຫຼາຍໃດ.”
ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອຕຳແໜ່ງຜູ້ປົກຄອງລັດ ແມສຊາຈູເຊັດສ໌ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນ ຈະເປັນການປະເຊີນໜ້າກັນລະຫວ່າງທ່ານ ເຈັຟ ເດລ (Geoff Diehl) ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານເອງກໍໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກທ່ານ ທຣຳ, ກັບທ່ານ ຄຣິສ ດໍທີ (Chris Doughty) ນັກທຸລະກິດທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ.
ຜູ້ຊະນະເລີດໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນລະຫວ່າງສອງທ່ານນີ້ ຈະໄດ້ໄປແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປເດືອນພະຈິກນີ້ກັບທ່ານນາງ ມໍຣາ ຮີລີ, ໄອຍະການສູງສຸດຄົນປັດຈຸບັນຂອງລັດ ແມສຊາຈູເຊັດສ໌, ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ແລະ ກໍເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຢ່າງບໍ່ມີໃຜຄັດຄ້ານ.